Брата с сестрой забрали у нерадивых родителей в Екатеринбурге

Приставы Екатеринбурга по решению суда забрали двух подростков у не заботившихся о них родителей.

Мальчик и девочка 15 и 16 лет выглядели изможденными и не ночевали дома, сбегая от родителей на улицу. Родители же не контролировали состояние и поведение чад, не пытались их искать, практически не кормили. Суд аннулировал права родителей. Приставы Орджоникидзевского РОСП уральской столицы получили распоряжение передать детей соцслужбам, что и было сделано. Теперь следить за детьми, предоставлять им кров, одежду, бытовые принадлежности и обеспечивать трехразовым питанием будет детский дом, куда они направлены, сообщила пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области. Ранее в деревне Анатольская под Нижним Тагилом детей изъяли у местного жителя Дмитрия Сластникова, обвиняемого в издевательствах и домогательствах. Женское несчастье. История о родновере из Тагила и купленной за стадо баранов невесте

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