Брата с сестрой забрали у нерадивых родителей в Екатеринбурге

Брата с сестрой забрали у нерадивых родителей в Екатеринбурге
Брата с сестрой забрали у нерадивых родителей в Екатеринбурге
Сегодня, 13:40ОбществоФото: 1MI
Приставы Екатеринбурга по решению суда забрали двух подростков у не заботившихся о них родителей.

Мальчик и девочка 15 и 16 лет выглядели изможденными и не ночевали дома, сбегая от родителей на улицу. Родители же не контролировали состояние и поведение чад, не пытались их искать, практически не кормили.

Суд аннулировал права родителей. Приставы Орджоникидзевского РОСП уральской столицы получили распоряжение передать детей соцслужбам, что и было сделано.

Теперь следить за детьми, предоставлять им кров, одежду, бытовые принадлежности и обеспечивать трехразовым питанием будет детский дом, куда они направлены, сообщила пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области.

Ранее в деревне Анатольская под Нижним Тагилом детей изъяли у местного жителя Дмитрия Сластникова, обвиняемого в издевательствах и домогательствах.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
подросткидетский домприставыродительские обязанностиЕкатеринбург#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы