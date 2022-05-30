Офицер запаса высказался о взбудоражившем сеть видео с пьяным пограничником

Офицер запаса высказался о взбудоражившем сеть видео с пьяным пограничником
Офицер запаса высказался о взбудоражившем сеть видео с пьяным пограничником
Сегодня, 16:08ОбществоФото: 1MI
Десятки тысяч просмотров набрало снятое 27 мая видео с падающим наземь в парке Екатеринбурга нетрезвым пограничником.
Видео:Е1

На записи видно, как пограничник под воздействием алкоголя не мог удержаться на ногах и со знаменем в руках рухнул на асфальт. В комментариях под роликом люди в основном иронизируют над нетрезвым ветераном погранвойск.

Инцидент с пьяным пограничником в Екатеринбурге, 27 мая 2022

В свою очередь, последовала и иная реакция. В частности, за пограничников вступился офицер запаса Павел Наговицкий. Он считает, что по отдельным эпизодам нельзя судить о моральном облике всех защитников Родины, а в праздник желательно прославлять героев, а не осмеивать оступившихся.

Наших военных, в том числе воинов-пограничников, нужно всегда поддерживать,приводит E1 слова офицера.

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