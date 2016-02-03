Олег Шатов построит в Нижнем Тагиле футбольное поле за 15 млн рублей

Во время этой поездки он заявил, что планирует построить в Нижнем Тагиле футбольное поле на собственные средства.

В данный момент известно, что районом, где будет строительство, выбран Рудник, и это немудрено, поскольку сам Олег начинал тренироваться и забивать свои голы именно там. Сейчас местные власти начали поиск места для строительства и готовят документы.

Уже известно, что сама площадка будет огорожена высоким забором, но вход на нее будет свободным для каждого. Также заявляется о наличии в комплексе беговых дорожках и другого спортивного оборудования.

Пока определили место за Дворцом национальных культур и школой № 34. И дети смогут физкультурой на этой площадке заниматься, и взрослые тренироваться перед сдачей норм ГТО, например» рассказала ИА «Все новости» Кристина Крутакова, специалист городского управления по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики мэрии Нижнего Тагила.

Отец футболиста, Александр Шатов, поддерживает своего сына в благородных начинаниях:

Он человек нежадный. Готов поддерживать друзей, родных. И хочет на исторической родине построить футбольное поле, чтобы мальчишки местные не болтались на улице, район-то не самый благополучный. И если ребята потом вырастут в хороших людей, то уже все это не зря.

По предварительным данным, сумма проекта составит 15 миллионов рублей, а окончание строительства намечено на 2016 год.