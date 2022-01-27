Прыгун с трамплина Илья Маньков рассказал об Олимпиаде в Пекине

Спортсмен признался, что для семьи стало неожиданностью, когда его включили в олимпийский состав. Илью поддерживают мать и старшая сестра. Его команда сейчас находится на финальном сборе в австрийском Рамзау. Она приедет в олимпийскую столицу 31 января. Прыжки начнутся пятого февраля. Маньков точно выступит в личном первенстве. От результатов будет зависеть попадет ли он в командные состязания.