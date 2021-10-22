«Перелистываем страницу»: в Нижнем Тагиле подвели итоги нацпроекта БКД-2021

Мероприятие прошло на Октябрьском проспекте. В нем приняли участие мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, а также подрядчики, которые занимались ремонтом: МУП «Тагилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис», ООО «Аэродромдорстрой» и ООО «Капиталстрой». Ожидался приезд министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, но он не смог присутствовать на церемонии.
Выполнены все дорожные работы, которые были запланированы. Плюсом отремонтированы две улицы. Одна достаточно большая — это Октябрьский проспект. Улица Коксовая хоть и меньше, но она нужна для объезда, учитывая работы по мосту на Циолковского. Работы закончили в срок,рассказал редакции TagilCity.ru Владислав Пинаев.
Он отметил, что не каждое муниципальное образование может похвастаться своевременными и дополнительными объемами выполненных работ. Очень много субъектов проваливают эту программу.
Мы гордимся тем что в нашем городе есть организации, которые способны выполнять самые тяжелые задачи. Поэтому, коллеги, всем спасибо! Перелистываем страницу на следующий год. 68 дорог готовы, сделаем еще 20, отметил глава города.
Благодарственные письма были вручены отличившимся работникам подрядных организаций от администрации Нижнего Тагила:
Также благодарственные письма были вручены от городской думы.
Я хочу вас поздравить с прошедшим днем работников дорожного хозяйства, здоровья, успехов и всего доброго. Ну и конечно, с окончанием дорожного сезона. Это был для вас очередной успешный сезон! Опять в нашем городе появилось большое количество хороших дорог, которые нужны нашим жителям и сделают наш Тагил комфортнее и красивее, сказал депутат Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн.
Поднятие цен на многие материалы назвал самой главной трудностью при работах в этом сезоне директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
В принципе тяжелый сезон, но успешный. Дополнительно сделали две дороги. У нас очень большой объем работы, это и парки, и скверы. 26 октября открываем последний объект — «Тагильскую лагуну — 2», рассказал Игорь Васильев.
Затем Владислав Пинаев дал старт колонне из пяти КАМАЗов с разноцветными воздушными шарами и флагами России. Они проехали отремонтированным объектам: Уральскому проспекту до улицы Береговая-Ударная, по улицам Карла Маркса, Красногвардейской, Садоводов, Зеленстроевской, Алтайской, Круговой, Калинина, Зари и Ильича.
Всего в Нижнем Тагиле по нацпроекту БКД было отремонтировано 14 дорог в разных районах города. На работы было выделено свыше 600 миллионов рублей. Дорожное полотно обновили на улицах Калинина, Энтузиастов, Ильича, Ермака, Декабристов, Карла Маркса, Индустриальная, Монтажников, Захарова, Валегин бор, Кушвинская, Садоводов, Зеленстроевская, а также Серебрянский тракт.
Кроме того, было отремонтировано 12 тротуаров, которые расположены вдоль дорог нацпроекта БКД. Набольший объем работ был сделан на улицах Ильича, Индустриальная и Карла Маркса. За два года в Нижнем Тагиле обновили тротуары на 70 улицах города на 81 тысячи квадратных метров.
В 2022 году планируется отремонтировать пять дорог в рамках БКД: Лениградский проспект, который поделят на два участка, улицы Балакинская и академика Павлова. Также будет построены новая дорога и тротуар в районе микрорайона Ольховка.
Сроки реализации национального проекта БКД — с 2019 по 2024 год. В течение шести лет планируются комплексные ремонты автодорог общей протяженностью 116,8 км. Общая стоимость работ составит 3,6 миллиарда рублей.