«Перелистываем страницу»: в Нижнем Тагиле подвели итоги нацпроекта БКД-2021

Я хочу вас поздравить с прошедшим днем работников дорожного хозяйства, здоровья, успехов и всего доброго. Ну и конечно, с окончанием дорожного сезона. Это был для вас очередной успешный сезон! Опять в нашем городе появилось большое количество хороших дорог, которые нужны нашим жителям и сделают наш Тагил комфортнее и красивее, сказал депутат Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн.