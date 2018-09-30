Культобзор на tagilcity.ru
День учителя, животные и книги
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Наступают первые выходные в октябре. На улице хмуро и дождливо, а TagilCity.ru подготовил для вас подборку ярких и интересных мероприятий.

Для всех, кто любит книги, в Нижнем Тагиле пройдет акция «Читай страна». Все желающие смогут прийти на презентацию книг уральских поэтов и прозаиков. Приобщитесь к родной культуре, родному слову и к литературным традициям.

Праздник ко Дню животных пройдет в субботу в одном из нижнетагильских музеев. Все конкурсы и мастер-классы там будут посвящены хвостатым и бесхвостым, лохматым и пернатым, лающим и мяукающим братьям нашим меньшим. Кстати, не забудьте поздравить своих питомцев с их праздником! Они всегда ждут от вас вкусняшек и обнимашек.

Сто лет назад в России началась гражданская война. Уже давным-давно отгремели все залпы, а нам пора вспомнить моменты нашей истории в образовательном квесте «В битве за великую мечту».

Любви, тепла и гармонии вам!
Акция «Читай – страна»
6 октября с 14:00 до 17:30 тагильчан ждет презентации уральской литературы с участием крупнейших уральских прозаиков и поэтов: Алексея Сальникова – писателя и поэта (роман «Петровы в гриппе и вокруг него» – премия «Национальный бестеллер-2108»), Сергея Ивкина – поэта (премия Фонда им. Бродского), Руслана Комадея – поэта, музыканта, театрального режиссера и Андрея Санникова – поэта, публициста, общественного деятеля. Куратор акции в Нижнем Тагиле – Камила Мориак .

Встретимся в Музее природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1.
Экологический праздник, посвященный Всемирному дню животных
6 октября в 12:00
На экологическом празднике вы познакомитесь с его историей и сможете посетить интерактивную зону, где для вас пройдет:
  • Познавательный квест «Зоомиссия: новый путь». Главный герой квеста – всем известный, но в то же время, загадочный и необычный зверек Ёж.
  • Не пропустите и творческую мастерскую «Животные мира», на которой из соленого теста вы сможете слепить, запечь и раскрасить фигурки зверьков, птиц и насекомых.
Стоимость: дошкольник – 25 руб., учащийся – 50 руб., студент – 60 руб., пенсионер – 70 руб., взрослый – 80 руб.
Выставочные залы музея-заповедника, пр. Ленина, 1.

Экстрим фестиваль Земли и Неба 2018
6 октября с 8:00 до 22:00
Вас ждут:
  • Соревнования по прыжкам с парашютом.
  • Соревнования по внедорожному спринту OFF ROAD: Уральская Грязь 2018.
  • Выставка тюнинг- автомобилей «Ural Dich Fest».
  • Экскурсии и осмотр авиатехники.
  • Показательное шоу авиамоделистов.
  • Катания на паралете / самолете / вертолете.
  • Показательные выступления в воздухе.
  • Купольная акробатика – показательные выступления.
Место: Невьянск, аэродром «Быньги»
Лучший классный руководитель выбран в Нижнем Тагиле
В 2018 году в Нижнем Тагиле проходил городской конкурс классных руководителей «Самый классный классный». Финал конкурса в преддверии Дня учителя прошел в ГДДЮТ.
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Мероприятия ко Дню учителя
День учителя. Вечер воспоминаний: «Примите наши поздравления!..»
5 октября в 12:00
ДК села Серебрянка
Праздничный концерт «Мой добрый учитель»
5 октября в 12:00
ДК села Верхняя Ослянка
Квесты
Квест «В битве за Великую Мечту (Нижний Тагил в гражданской войне)»
6 октября в 10:00
Квест приурочен к 100-летию гражданской войны. Квест является командным соревнованием. Состав команды – 5 человек. Возраст участников от 14 лет и старше. Мероприятие рассчитано на пеших участников. Участникам следует обратить внимание на памятники, посвященные гражданской войне на территории города Нижний Тагил.
Стоимость: школьники – 50 руб, студенты и пенсионеры – 100 руб, взрослые – 150 руб.)


Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7.
Квест «Музейный лабиринт»

6 октября в 15:00
Попробуйте разгадать тайны музея «Демидовская дача», пройдя все этапы заданий квеста «Музейный лабиринт».



Стоимость: дошкольник – 30 руб., учащийся – 80 руб., студент – 110 руб., пенсионер – 110 руб., взрослый – 120 руб.


Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
Карточки Мусорная реформа в Нижнем Тагиле: кому, когда и сколько платить за вывоз мусора
В Свердловской области, в частности в Нижнем Тагиле, с 1 ноября к работе приступает региональный оператор по обращению с ТКО.
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Фестиваль-конкурс «Золотой ключик» для школьников
С 1 октября по 1 ноября
Фестиваль-конкурс юных артистов «Золотой ключик» придумали и создали в Нижнетагильском театре кукол четыре года назад при поддержке управления образования и управления культуры Администрации города. С каждым годом конкурс становится масштабнее и популярнее, поэтому в новом сезоне конкурс решили провести дважды: традиционно для воспитанников детских садов в мае 2019 года, а также для учеников начальных классов в декабре 2018-го.
Чтобы принять участие в Первом фестивале-конкурсе «Золотой ключик» для школьников, нужно до 1 ноября отправить в Нижнетагильский театр кукол заявку на участие.
Капустник «За неделю до Покрова
6 октября в 18:00
С Воздвиженья начинались «капустенские вечера» и длились они, обычно, две недели. Молодежь в эти дни устраивала особые вечеринки, посиделки, также именуемые «капустниками». Ну и, конечно, главной их темой были предстоящие свадьбы.
Фольклорный коллектив «Тагильская Слобода» приглашает всех на особенную, застольную вечерку. Это наполовину концерт, наполовину простое человеческое теплое общение. Дорогих гостей мы будем угощать красивыми песнями и горячим чаем с душистыми травами.
Добровольное пожертвование за чаек и печеньки – 100 руб.
Центр общественных инициатив, ул. Карла Маркса, 65
Спасать Черноисточинский пруд в Нижнем Тагиле будет ООО из Екатеринбурга

В Нижнем Тагиле определен подрядчик по проекту реабилитации Черноисточинского водохранилища.
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Прямая линия по профилактике гриппа работает в Свердловской области
В Свердловской области с 1 октября начинает работу горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
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«Центру адаптивного спорта» присвоили имя паралимпийской чемпионки из Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле ДЮСАШ «Центр адаптивного спорта» будет присвоено имя паралимпийской чемпионки Михалины Лысовой.
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Второй этап благоустройства дворов обойдется Нижнему Тагилу в 11 млн рублей
11 млн рублей выделено на второй этап благоустройства дворов в Нижнем Тагиле.

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Выставки
Фотовыставка «Отражение»

С 4 октября
Все дело в том, что зеркало мягкое. Это похоже на вселенную, маленькую планету.
И, наконец, действительно важная вещь, ключ к саморазвитию, самоотражение, которое всегда имеет решающее значение для прогресса. Сравните новое со старым, снова удалите, полюбите открытие, затем вернитесь к истокам, взаимодействие, заставляет нас двигаться и мы можем чувствовать жизнь.
Галерея «Угол», ул. Карла Маркса, 20А
Открытие фотовыставки «Просто проходя рядом»
5 октября в 18:00
Цель этих фотографий была первоначально документировать мои поездки по Соединенным Штатам. Постепенно, когда я проводил больше времени вдали от дома, я обнаружил, что скучаю по важным событиям, которые происходили там.



Галерея Space Place, пр. Строителей, 1а.
Открытие фотовыставки «Широкоглазый»
6 октября в 18:00
Широкоглазый - это реакционный отклик на мое окружение, основанный на удивлении и благоговении. Зрители как подводное течение всего моего фотографического процесса, преодолевают промежутки между более острыми исследованиями.



Дом Художника, ул. Уральская 4/1
Спектакли
«Трамвай Желание»
6 октября в 18:00
Народный художник России Мария Рыбасова придумала такое удивительное сценическое пространство, в котором одновременно разместились город, дом Ковальских, бар и улица. Сергей Скорнецкий светом рисует мир – то беспощадный, то бесшабашный, то лунную ночь, то весёлый загул в баре, то драматичные сцены, то интимные диалоги. И музыка – душа 70-х, то шепотом, то громом. Иногда исполненная вживую группой «Брандо», иногда льющаяся из музыкального автомата.
Стоимость: 250 – 300 рублей.
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Клинический случай»
7 октября в 18:00
Если бы кто-то ещё утром сказал доктору Мортимеру, что он будет открывать международный конгресс психиатров, стоя на трибуне в дамском парике и туфлях на шпильках, доктор счел бы «предсказателя» сумасшедшим. И поставил бы безошибочный диагноз – клинический случай! Но именно этот случай и произошёл!
Стоимость: 250 – 300 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Пока звучат их голоса... »
5 октября в 18:00
В основу спектакля, посвященного Великой отечественной войне, легла откровенная книга «У войны не женское лицо» лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич. Она собрала сотни уникальных историй женщин-ветеранов. Режиссер выбрал самые выразительные из них.
Об ужасах войны голос женщины повествует иначе, чем мужской. Мягче, тоньше, проникновеннее.
Стоимость: 200 рублей
«Нижнетагильский театр кукол», пр. Ленина, 14
Детям
Спектакли в Нижнетагильском театре кукол
«Золотой цыпленок» 3+
6 октября в 11:00 и в 13:00
Стоимость: 130 рублей
«Кошкин дом» 4+
7 октября в 11:00 и в 13:00
Стоимость: 130 рублей
«Большое путешествие маленькой тучки» 0+
7 сентября в 16:00
Стоимость: 250 рублей.
Мультфильмы
«Пришельцы в доме»
Сеансы с 5 по 7 октября
«Россия»: 11:00
«Родина»: 11:00
ТЦ DEPO: 10:20, 12:05, 13:55, 15:40
«Руби и Повелитель воды»
Сеансы 6 и 7 октября
«Красногвардеец»: 11:05, 14:30
Первая интернет-перепись населения стартовала в России
Пробная перепись населения, которая станет ключевым этапом подготовки Всероссийской переписи населения 2020 года, в этом году пройдёт в новом формате – в ней смогут принять участие российские пользователи сети Интернет.

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«Выложим и будем ржать»: подростки Нижнего Тагила и области атакуют ТРЦ
Подростки провоцируют конфликтные ситуации с охраной торгово-развлекательных центров Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Их цель – вступить в словесную перепалку с персоналом и снять происходящее на телефон. После этого ролики сомнительного характера попадают в сеть и активно обсуждаются.
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Кино
Фантастика «Веном»
Сеансы с 5 по 7 октября
«Россия»: 14:40, 16:45, 18:50, 20:55, 23:00
«Родина»: 14:40, 18:50
«Родина» 3D: 16:45, 20:55, 23:00
ТЦ DEPO: 10:10, 11:30, 12:25, 13:45, 14:40, 16:00, 16:55, 18:15, 19:10, 20:35, 21:25, 22:50, 23:40
ТЦ DEPO 3D: 10:50, 13:05, 15:20, 17:35, 19:50, 22:05
Боевик «На районе»
Сеансы с 5 по 7 октября
«Россия»: 12:15, 18:40
«Родина»: 12:15, 18:40
ТЦ DEPO: 17:25, 21:45
Мюзикл «Звезда родилась»
Сеансы с 5 по 7 октября
«Россия»: 14:05, 20:30
«Родина»: 14:05, 20:30
ТЦ DEPO: 10:05, 12:40, 15:15, 18:00, 20:40, 23:20
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