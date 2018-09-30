|
Акция «Читай – страна»
6 октября с 14:00 до 17:30 тагильчан ждет презентации уральской литературы с участием крупнейших уральских прозаиков и поэтов: Алексея Сальникова – писателя и поэта (роман «Петровы в гриппе и вокруг него» – премия «Национальный бестеллер-2108»), Сергея Ивкина – поэта (премия Фонда им. Бродского), Руслана Комадея – поэта, музыканта, театрального режиссера и Андрея Санникова – поэта, публициста, общественного деятеля. Куратор акции в Нижнем Тагиле – Камила Мориак .
Встретимся в Музее природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1.
|Читать подробнее