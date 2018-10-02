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«Центру адаптивного спорта» присвоили имя паралимпийской чемпионки из Нижнего Тагила
Сюжеты:
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«Центру адаптивного спорта» присвоили имя паралимпийской чемпионки из Нижнего Тагила

Сегодня, 14:40Свободное время
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