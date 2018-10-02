«Центру адаптивного спорта» присвоили имя паралимпийской чемпионки из Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле ДЮСАШ «Центр адаптивного спорта» будет присвоено имя паралимпийской чемпионки Михалины Лысовой.
Сюжеты: Нижний Тагил
Информация о присвоении ДЮСАШ имени паралимпийской чемпионки из Нижнего Тагила была опубликована на официальном сайте города. Теперь учреждение будет называться «Спортивно-адаптивная школа имени Михалины Лысовой».
В срок до 1 ноября управление по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики должно разработать новый устав спортивной школы.
В мае 2018 года экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов попросил у спортсменки разрешения присвоить школе ее имя.
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