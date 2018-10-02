«Центру адаптивного спорта» присвоили имя паралимпийской чемпионки из Нижнего Тагила

Информация о присвоении ДЮСАШ имени паралимпийской чемпионки из Нижнего Тагила была опубликована на официальном сайте города. Теперь учреждение будет называться «Спортивно-адаптивная школа имени Михалины Лысовой».

В срок до 1 ноября управление по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики должно разработать новый устав спортивной школы.