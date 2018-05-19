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Центру адаптивного спорта Нижнего Тагила будет присвоено имя Михалины Лысовой (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Центру адаптивного спорта Нижнего Тагила будет присвоено имя Михалины Лысовой (ФОТО)

19 мая, 12:25Спорт
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