Классификация зоовладельцев-идиотов

Классификация зоовладельцев-идиотовМнение
Сейчас помощью животным не занят только что ленивый. Казалось бы, цели благородные, а такая работа очень нужна. Всем поголовно жаль тех, кто на улицах, кто в подвалах, в теплотрассах, на мусорках и свалках. Но помочь делом готовы не все и не всегда.
У нас в Нижнем Тагиле очень много сообществ, которые оказывают помощь животным. Но делают они это в свое свободное время и по мере сил и возможности. Я всегда говорила и буду говорить, что чем больше в городе зоозащитных организаций - тем лучше. Большему количеству животных сможем помочь.
Но животных столько, что справиться с этим невозможно. А люди звонят и требуют, чтоб люди, которые занялись этим добровольно, выполнять все их прихоти. Они не дергают власти по этому же вопросу, но учат зоозащитников выполнять их работу. И очень обижаются, когда та или иная просьба остается невыполненной.
Исправить ситуацию с бездомышами можно только принятием жесткого закона об ответственном отношении к животным. Но в отсутствие оного сделать всех счастливыми не получится. Именно отсутствие закона позволяет быть безнаказанными несколько категорий граждан, которые портят жизнь животным и окружающих их людей. Поскольку Законом не предусмотрено иное, обращаются с животными в нашей стране, как с вещью…
Итак, представляю вниманию читателей классификацию идиотов, на которых нет управы, и степень их опасности:
- Крутой Уокер. Это категория граждан, которые держат в страхе всю округу. Мамы с детьми предпочитают не выходить на прогулки, а бабушек от подъезда как ветром сдувает. Чего там! Даже бывалые мужики прячутся за углы домов, когда на прогулку выходят ОНИ – живописная парочка: полупьяный мужичок и невоспитанный стаффорд, питбуль или другой грозный пес. Без поводка и намордника. Хотя собака такой породы требует особой ответственности. Собака, пока хозяин допивает утреннюю порцию спиртного, делает круг почета по двору, приводя в ужас даже тех, кто наблюдает за ситуацией с балкона. Именно Крутой Уокер - ничего не доказать и не объяснить. Его собака может справлять нужду в детской песочнице, но никто ему ничего не скажет. Зачем связываться? Для общества опасны такие собаки, а люди, которые за счет собак самоутверждаются, должны проходить принудительное лечение. Обычно Крутой Уокер сам боится свою собаку, которая страдает от недостатка воспитания.
- Тихий Пакостник - человек, который взял собаку и самоутверждается за счет нее, но только дома. Тихо. И лишь изредка выводя несчастное животное на прогулки. Тихого Пакостника видно по неухоженной и худой собаке, да и сам человек выглядит не очень опрятно. Собака страдает от недостатка пищи, внимания, ветеринарного обслуживания. Собаки, как и кошки, у такого хозяина забитые и всегда испуганные. Не идут на контакт, убегают куда глаза глядят. Жить в постоянном стрессе – просто невозможно. Для общества такие люди неопасны - они неразговорчивы и трусливы. А вот животные серьезно страдают от побоев, голода и постоянных наказаний. Бывает, что и кошки становятся жертвами Пакостников.
- Пакостник Буйный - это тот же тихий, но до тех пор, пока не «примет на грудь». После этого начинаются активные занятия по дрессировке и воспитанию животных. Регулярность занятий напрямую зависит от возлияний. Для общества такие неопасны: они воспитывают только животных потому, что люди могут дать сдачи.
- Папарацци. Этот вид помощникам животных вызывает раздражение у всех адекватных зоозащитников, общение с ними опасно для людей даже с самыми крепкими нервами. Они способны вывести из себя даже тибетского монаха, а чего говорить про простых людей. Папарацци считают, что уже оказали помощь нуждающемуся в помощи животному, элементарно сфотографировав его. Когда фото в телефоне, они считают своим долгом выложить его во все зоозащитные группы города и требовать помощи от людей, которые в этой группе находятся. Сидя на кухне, дома, и поев до отвала, они пишут слезные «постики» и очень удивляются, когда их обвиняют в бездействии. На практике такие люди просто бесполезны, а животные продолжают страдать, в том числе и от их равнодушия.
- Хуманизаторы. Эта категория граждан опасна тем, что во всю очеловечивает животных, зачастую ставя себя на место животного и приговаривая: «А вот если тебя так?» Поскольку в интернете их интересуют только картинки несчастных, другую информацию он не воспринимают. Но звуки слов «эвтаназия» и «стерилизация» действуют на них самым невообразимым образом. Ощетинившись, с пеной у рта, они готовы доказывать, что животные с переломом позвоночника отлично могут жить, а постоянно рожающие собаки и кошки абсолютно счастливы, ища пищу, страдая от внутренних и внешних паразитов и агрессивно защищая своих детенышей. Такие люди опасны для неокрепших умов подростков и новичков в зоозащите. Обладая даром убеждения и непревзойденной харизмы, они укрепляют веру в то, что они посланцы Божии и спасают животных от людей. Животные страдают от таких, лежа инвалидами, даже со спинальными травмами, постоянно рожая щенков и котят, изнашивая свой организм. От них страдают и те, кто родился! Эти владельцы животных раздают щенков и котят кому придется, ведь на подходе еще выводок и некогда проверять адекватность потенциального хозяина.
- Зооманьяки. Эта категория граждан встречается редко, но страдают от них ВСЕ. Это люди, которые занимаются сбором животных в свои квартиры и дома. Они абсолютно уверены, что животные питаются воздухом, поэтому кормят их очень скудно. Порой им на это просто не хватает средств, но всеобъемлющая жалость заставляет их подбирать очередную кошку (собаку) и тащить домой. Квартиры таких людей не убираются от фекалий - выгуливать животных и убирать за ними такой человек не успевает. Часто подобранные питомцы болеют. Тогда им не оказывается никакая помощь и они просто гниют заживо. Такие люди тихие, приветливые. На их лицах обычно застыло выражение жалости, а в глазах плещется море сострадания, но соседи по лестничной клетке или улице от такого соседства не в восторге, а в бешенстве.
- Зоофрены. Это люди, которые сбиваются в стаи, порой даже организовывая группы в соцсетях. Они обвиняют людей в сволочизме, нежелании заводить животных, нежелании помогать и полном отсутствии сострадания к огромным стаям, которые пугают детей, мам, бабулек. Они придумывают пафосные названия своим группам и занимаются «пристройством» несчастных прямо с улиц, теплотрасс, подъездов… Последним криком моды сейчас в кругах «зоофреничек» стали выставки. На которых они, будучи нигде не зарегистрированными, собирают деньги на свои «уличные передержки». На выставки животные попадают из вышеуказанных мест необработанными от эндо и эктопаразитов, несоциализированными, а часто даже не способными жить с людьми, так как никогда в жизни их не видели. Смотря на ситуацию через призму собственного безумия и неграмотности, эти люди на своих выставках «втюхивают» животных первым встречным. Результат – животные вновь на улице, так как не могут жить с людьми, а у «зоофреничек» есть очередной повод написать: «Вот сволочи!!!»
- Зоовредители. Этой особой строкой можно выделить наших «ветеринарей». Они тоже не хотят учится. Не хотят читать. Не умеют пользоваться рентгеном, инструментом. Не могут поставить диагноз. А если ставят, то за голову можно схватиться. Например, кот упал с высоты. Нужно сделать рентген, исключить разрывы, ушибы при падении - а ветеринаре берут на анализ кровь… Да и по крови могут определить, что перекармливают животное! Случаев идиотизма в ветеринарках очень много, но на владельцев животных белый халат действует гипнотически. Как сомнамбулы, они кивают в такт словам «доктора» и покупают цианокабаламин по цене самого чудодейственного укола. Ветеринаре не несут никакой нагрузки от просветительской работы по стерилизации и кастрации животных. Я сомневаюсь, что они вообще могут отличить одно от другого. Но они легко вешают лапшу и вытягивают деньги из людей, которые на все согласны, лишь бы их любимчик был здоров. Сюсюканье, которые оплачивает обычный смертный, не является признаком профессионализма! И тут страдают все: человек от пустого кошелька, а животное - от неправильного лечения.
Если подумать, я могу выделить еще пару-тройку категорий, но знаю, что те, кто уже узнал себя, будут плеваться слюной в монитор или экран телефона от злости.
Не нужно злится, нужно смотреть на вещи реально! Нужно читать, учиться, нужно консультироваться с другими зоозащитниками, делиться и перенимать бесценный опыт. Нужно работать головой, нужно уметь работать руками. В этом нет ничего страшного или стыдного. И только принятие закона, защищающего животных, поможет изменить ситуацию, сложившуюся с животными в Нижнем Тагиле и во всей стране. А вот помочь исполнять закон должны адекватные люди «зоореалисты», которые психическими расстройствами НЕ страдают.
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