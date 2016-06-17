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Классификация зоовладельцев-идиотов
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Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Диана Гордеева
Учредитель благотворительного фонда «Добрые руки», Приют для бездомных животных «Четыре с хвостиком»

Классификация зоовладельцев-идиотовМнение

17 июня 2016, 18:40
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