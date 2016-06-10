День будущей России

Этому «празднику» 26 лет, но до сих пор пор это не более чем пафосные праздничные митинги, на которые в обязательном порядке загонят сотрудников предприятий. Раньше, во время становления этого праздника этот день назывался День Независимости.

В 1990 году одна за одной социалистические республики через референдумы провозглашали независимость, что по сути уже означало развал Союза, великой и могучей Державы, победившей нацизм. Народы республик в большей части были заложниками обстоятельств. Их обманным путем вводили и ввели в заблуждение их элиты, возможно не без помощи внешней силы. Лживыми призывами о свободе были подняты массы и произведены республиканские перевороты.

Получается, деды воевали за Дружбу и Союз, а уже их дети - следующее поколение - разрушили до конца то, что так и не было достроено. Быть может, поэтому, храня память о прошлом, этот «праздник» так и не стал по-настоящему праздником. Сотни тысяч, если не миллионы, исковерканных судеб, десятки тысяч смертей в локальных межнациональных войнах, ослабление экономики бывших союзных республик, разрушение собственных производств, предприятий, внутренних экономических связей, тысячи беженцев. Сейчас даже не вспоминают о тех русских семьях, которые были вынуждены оставив все бежать из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Чечни, Абхазии...

Так что же мы празднуем? Свободу и независимость от социалистической идеологии? Но разве спустя 26 лет мы не осознаем того, что в ней было больше плюсов нежели минусов. Что же мы получили в итоге? Разрозненное общество, колониальную зависимость от иностранных товаров и, главное, отсутствие объединяющей всех идеи. Та же идея Империи, которую олицетворяет собой герб России, приводит нас к еще большим заблуждениям.

«Крым наш!», «Аляска наша!», более того, недавно включив телевизор, из передачи Соловьева я услышал что и «Константинополь наш!». Я не понимаю этой бравады, потому как, оглядываясь по сторонам, я вижу разбитые дороги, разруху в ЖКХ, нищету в медицине, пустоту в образовании. Нет развития промышленности, поросшие травой поля и пустые деревни, безработица в городах, переполненные тюрьмы - уныние и неразбериха.

И все это очень сильно напоминает мне Пушкина и его «Сказку о рыбаке и рыбке». Ведь это абсолютно серьезное, глубоко философское и настоящее наше произведение, которое не подвластно времени. «Не хочу быть Царицей, хочу быть Владычицей морскою» - насколько же это наше и как-же четко это звучит в наши дни. Получив власть в Великой России, в мечтах можно сойти с ума, желая властвовать над всем миром. Но как могут властвовать те, у которых города в разрухе, а, самое главное, - народ в расколе друг с другом?

Я не знаю, чтобы богатые американцы или еще какой-то народ скупал особняки в другой стране, но я знаю, что олигархи из России скупили чуть ли не весь центр Лондона, побережье Кипра, Майами и др. Вместо развития инфраструктуры своей страны и развития своего народа, они презирают его, как презирает господин изнасилованную рабыню. Благодаря развалу Союза эти люди стали богатейшими людьми планеты. Их имена не вспомнит история, как не помнит история имен олигархии павшей Византии...

Но есть уже исключения, показывающие, что у нас еще есть шанс изменить историю. Пример: Владислав Тетюхин - олигарх, который построил на собственные средства госпиталь в Нижнем Тагиле. Олег Шатов - футболист, строящий в родном районе современное футбольное поле. Поступи так все, мы бы жили в другой стране и народ наш, быть может, наконец-то нашел меж друг другом мир и согласие. И Россию мир воспринимал бы как надежного друга, а не как ненасытного завоевателя врага.

Я верю в Россию, верю в изменение людей. Именно от мировоззрения людей зависит судьба народа. Я верю, что Россия воссияет, как Свет Миру, именно изменением отношения друг к другу. И как была Россия славянская, затем Христианская, затем Советская, пусть будет у нас в начале третьего тысячелетия Россия Сверхновая. Та, которая объединит лучшее и светлое в едином целом.

Да, сейчас у нас колония строгого режима. Безработица, растущие цены, коррупция, отсутствие мудрых политиков. Но я верю и надеюсь, что в очередной раз эти времена уныния закончатся и наступит порядок, мир и согласие. И однажды, в День России олигархи будут дарить свои состояния на развитие инфраструктуры страны, рабочие будут получать подарки от начальства, банки простят долги. Люди выйдут на центральные площади городов и поселений, надев национальные костюмы, будут петь народные песни, играть в народные игры, танцевать народные танцы и будут по-настоящему счастливы.

Настоящий патриотизм, настоящая Любовь к Родине начинается с отношения людей друг к другу: богатых к бедным, начальников к подчиненным, сильных к слабым, молодых к старикам... И пусть однажды наступит такой день по настоящему в свободной стране.

С Днем Будущей России!

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