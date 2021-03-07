Владимир Орлов - 75-летний спортсмен, тренер, учитель физики из Петрокаменского

Не так давно житель села Петрокаменское Владимир Петрович Орлов отпраздновал 75-летний юбилей. Добрых слов ветерану было сказано немало. Вопреки солидному возрасту он энергичен, находится в отличной спортивной форме, побеждает в кроссах и на лыжне многих молодых.

А ещё тренирует детей, преподаёт физику, отлично играет на гитаре. Владимир родился в селе Мокроусское Пригородного района, стал первым спортсменом в семье. Лёгкой атлетикой и лыжным спортом занимался в школе, а затем в профтехучилище Нижнего Тагила, где выучился на газоэлектросварщика. Результаты заметно улучшились, когда тренировался в спортклубе «Уралец». Там Владимир выполнил норму второго разряда по лёгкой атлетике. Спорт не бросил в Нижнетагильском пединституте, где выучился на учителя физики. По распределению Владимир был направлен в родные места, в Петрокаменскую школу. Там не только преподавал физику, но и тренировал детей, сам активно занимался спортом. По праву его включили в состав делегации Пригородного района на летние олимпийские игры 1980 года в Москве. Во многом благодаря ему в 1981 году открылось отделение детско-юношеской спортивной школы в Петрокаменском, были подготовлены многие сотни спортсменов-лыжников. Среди них Андрей Владимирович Новгородцев, который пошёл по его стопам, стал тренером. Теперь они коллеги, вместе готовят лыжную трассу на Крутяках, в окрестностях села Петрокаменское. В этих местах, как дань уважения ветерану, ежегодно летом проходит забег имени В.П.Орлова. Там ветеран увлекает молодёжь примером спортивного долголетия. Нынче Владимир Петрович успешно тренирует детей в соседнем селе Бродово. Его воспитанник Арсений Ширинкин недавно победил на районных соревнованиях. Наверняка новые успехи у местных лыжников преумножатся в будущем: в Петрокаменском нынешней зимой открылась новая лыжная база, о которой ветеран мечтал многие годы. Физическая закалка помогает ветерану сохранить бодрость духа, генерирует энергию. Благодаря этому Владимир Петрович ещё успевает преподавать физику в Бродовской школе. А ещё остаётся время для игры на гитаре, на песни не только на русском, но и на иностранных языках. Фото: Виктор Кузнецов На снимке: Владимир Орлов (справа) и представитель Башкарской территориальной администрации Станислав Пономарёв после очередной победы в лыжных гонках среди ветеранов.

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