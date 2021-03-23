За погодой в Свердловской области наблюдают более тридцати метеорологических станций. Ближайшая к Нижнему Тагилу находится в посёлке Зональный, что рядом с Вагонкой.

Многие годы метеорологи размещались в стареньком поселковом домике по улице Школьной. Не так давно им выделили строительный вагончик. Не надо теперь возиться с печкой: женщин согревают современные обогреватели. Среди других ноу-хау — компьютеризация, позволяющая значительно облегчить процесс работы. Обновился и коллектив. Среди старожилов, опытных специалистов лишь начальник метеостанции Ульяна Романовна Былова. Утро на метеостанции начинается с замера уровня радиации. Она в норме: метеорологи не припомнят случая, когда её уровень опускался ниже критической отметки. Проверяются солнечная активность, давление, температура воздуха и почвы, количество выпавших осадков и другие показатели. Как отметили на метеостанции, нынешней зимой температура опускалась до 34 градусов ниже нуля, глубина снежного покрова составила более полуметра, что значительно больше нормы. Но, как не злилась, сопротивлялась зима, весна прокладывает себе дорогу. На метеостанции 22 марта зафиксировали уже около одного градуса выше нуля. С весенним настроением метеорологи встречают свой профессиональный праздник!

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