«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»

— Меньше года назад вы работали начальником управления в администрации, а теперь — директор школы.

— Нам надо было встретиться ещё раньше: до администрации я как раз в школе и работал.

— Как вам нынешняя должность?

— Для меня это, конечно, вызов. На этом этапе в составе школы работает только три человека: я, делопроизводитель и завхоз. С изначального проекта внесено более ста изменений. Загадка, как наши коллеги строили школы в 90-е годы, когда не было сотовой связи, компьютерной техники, интернета, электронных писем. Наверное, поэтому тогда школы строились лет по пять. Сейчас хватило года. На сегодняшний день у нас уже полностью готовы второй и третий этажи, холл и фойе, коридоры, подвешивается клетка подвесного потолка — пока ещё без плиток, но металлические крепления уже висят. Всё подготовлено под покраску, кафель клеится. Поставка мебели планируется на середину июня. Мне бы хотелось уже показать, что и как.

Официальный сайт Нижнего Тагила Фото: ntagil.org

— В школе будут учиться 1200 учеников…

— Она рассчитана на 1200 человек. В первый год, думаю, мы эту цифру не преодолеем, потому что 9-11 классов не будет. Прежде школа должна пройти государственную аккредитацию и получить лицензию, чтобы выдавать аттестаты выпускникам. Обычно это мероприятие проводится через год после открытия.

— Вы будто не сомневаетесь, что пройдёте эти процедуры?

— Никаких сомнений и нет. В Нижнем Тагиле 25 лет школы не сдавали, и выросло целое поколение, которое не сталкивалось с подобными задачами, но остались люди, у которых есть чему поучиться. Последнюю школу сдавала госпожа Олейникова — № 95 в 1994 году. Она же в 1991 году сдавала 81-ую школу — первую, в которой я работал. Многое изменилось с тех пор: тогда лицензию получать не надо было, это правило ввели только в 1996-м. Я в школе № 81 начал работать в 2002 году, и нам уже надо было получать лицензию. Так что да, для меня это своеобразный вызов. Ещё в 2014 году, когда строили спортивно-оздоровительный комплекс и закладывали физкультурно-оздоровительный, я подумал: «Вот бы новую школу построили!» Мысли материальны.

— Ожидали тогда, что настолько серьёзный проект появится?

— Наш город заслуживает такого проекта, а, может быть, и более амбициозного. Имею в виду, что на школе № 100 строительство не должно заканчиваться. Ремонты в школах — это здорово, это правильно, у старых школ есть своя история, но очень часто старые здания просто невозможно привести к современным требованиям, с точки зрения пожарной безопасности в том числе. Это ширина коридоров, ширина лестничных клеток и так далее. В центре города новых школ, наверное, не надо — там и построить негде. А в новых микрорайонах есть такая возможность. Лучше места для размещения школы, чем наша, я считаю, было не найти. Какой вид открывается с четвёртого этажа! Это и гора Горбуниха, и сосновый лес, и еловый, а центральный вход направлен на Муринские пруды.

— Вы сказали о пожарной безопасности. Как её будут обеспечивать в таком большом здании с таким количеством людей, как ваше?

— На 100%. Проект разработан по всем требованиям. Декларация о пожарной безопасности готовится. У нас порядка 20 выходов из школы. Все проёмы соответствуют всем требованиям. Если вдруг понадобится (вообще, я надеюсь, что не понадобится), мы сможем всех вывести единовременно. Школа соответствует всем требованиям пожарной безопасности.

Фото: Официальный сайт школы №100

— А охрана?

— 67 камер видеонаблюдения. Только на территориях общего пользования — ни в кабинетах, ни, разумеется, в туалетах камер не будет. Я ничего не имею против камер в кабинетах. Как бывший учитель физкультуры я был бы счастлив, чтоб родители увидели мои уроки и чем занимаются дети. Многих вопросов на родительском собрании можно было бы избежать. Но это не предусмотрено проектом.

На входе будут работать два поста, для блока начальной школы и для среднего звена. Для прохода ученикам будут выдаваться карточки. Да, отдельного здания для начальной школы не будет — блок на втором и третьем этажах с кабинетами, окна которых выходят на юг, на солнечную сторону. Дети старшего звена и начальной школы пересекаются только в актовом зале, столовой, кабинете музыки и изобразительных искусств. Всё остальное время младшие будут находится в своём блоке, где старшеклассникам, в принципе, нечего делать — если только на экскурсии ходить или шефской работой заниматься.

— Кто здание будет обслуживать технически: ремонт электрики, мебели и прочего?

— Мы надеемся, что у нас будет и постоянный сотрудник, и наёмная организация. В здании более пяти километров вентиляционных воздуховодов, 18 машин. На крыше находится огромное количество вытяжных вентиляторов, которые минимум три раза в год нужно останавливать, чтобы провести ревизию. Кандидат на постоянное место у нас есть, он работает пока на добровольных началах, знакомится с чертежами. Пока на работу мы его взять не можем, потому что школы по сути ещё нет.

Фото: Официальный сайт Нижнего Тагила

— В мэрии заявили, что здание будет сдано 20 июня, а когда школа откроет свои двери?

— Я могу вам точно сказать, что 1 сентября этого не случится. Потому что это будет воскресенье. А вот 2 сентября начнём учебный год.

— К вам попадают только с прикреплённых к школе территорий?

— Пока да, к сожалению. По проекту школа рассчитана по пять классов в параллели. У нас восемь первых. Мы уже по одному классу в параллели из 3-го и 4-го забрали. Мы могли бы перепрофилировать классы из среднего звена, но тогда придётся менять высоту парт, высоту доски над уровнем пола, высоту раковин и прочее.

— Так сколько, думаете, наберётся учеников в первый год? Количество желающих не превышает количество мест?

— Пока нет, потому что мы в первую очередь берём учащихся школ № 69 и № 40, а также ГГМ. Это школы, которые по проекту рассчитаны на тысячу мест, а в них учится порядка 1 300 человек. Школа № 100 как раз и построена, чтобы снизить их нагрузку, снять вторые смены. То есть, порядка 600 человек из этих двух школ к нам придёт. Плюс 200 наших первоклассников, они моим приказом уже включены в контингент школы № 100, это первая запись в алфавитную книгу. Ещё порядка 115 человек из других городов, которые переехали на Муринские пруды и изъявили желание у нас учиться — из Нижней Салды подпитка идёт. В общей сложности, получается 915 человек. Думаю, к началу будет около тысячи. После 30 мая мы уже начнём формировать классы в других параллелях. Родители написали заявления о намерениях, заканчивают учебный год. Люди нам поверили, учителя идут.

— Вести детей в только что открытую школу — это определенный риск для родителей.

— В этом есть, как и риск, так и большое количество плюсов. Плюсы: новое оборудование и кабинеты, которые только что после строителей сданы в соответствии со всеми требованиями контролирующих органов. С точки зрения здоровьесберегающих технологий, школа соответствует всем требованиям. Это огромные рекреации, огромные коридоры. Мы были в Кировграде, там по такому же проекту школу уже построили, где учатся 1200 учеников, и мы приехали как раз, когда дети должны были выходить с уроков. Столпотворения нет. С точки зрения пространства кабинеты огромные просто. 63 квадратных метра не так много, зато благодаря высоте потолков в 3,6 метра, хватает объёма воздуха, кислорода, который необходим для умственной деятельности. Есть 18 вентиляционных машин для воздухообмена. Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна. И это все будет меняться, обновляться.

— А учебное оборудование?

— В каждом кабинете будут стоять интерактивные панели — экраны с touch-панелью. Причём, одинаковые и с одинаковыми программами, чтобы преподаватели, переходя из кабинета в кабинет, пользовались похожими инструментами. У нас будет четыре кабинета информатики, десять кабинетов иностранного языка. Преподавать будут два языка. Правда, на изучение второго языка отводится лишь час в неделю, только азы знаний даются, по большому счёту. Ещё для 1-4 классов будут игровые комнаты, а для групп продлённого дня — спальни. Библиотека, которая не просто книгохранилище, а информационный центр, в котором можно и обычную книгу почитать, а можно поработать с компьютером и цифровыми учебниками. Пять спортивных залов. Один зал — 30 на 18 метров, это стандартный зал для баскетбола, и зал 12 на 24 метра. Ещё гимнастический зал — 18 на 12 метров, и зал лечебной физкультуры — 12 на 12 метров. С каждым годом детей основной группы здоровья всё меньше и меньше, либо это специальная, либо подготовительная группа. Таким детям нужно создавать условия, чтобы заниматься физической культурой в определенных условиях.

Официальный сайт школы №100 Фото: школа100нт.рф

— Спортзалы будут оборудованы душевыми?

— Обязательно.

— Есть дети, которым определённые условия нужны не только на физкультуре.

— У нас на каждом входе пандусы для того, чтобы можно было подняться колясочникам. Есть два лифта для подъёма на верхние этажи. Оборудованы отдельные туалеты, отдельные гардеробные. Они небольшие, порядка пяти-шести «квадратов», но в них есть возможность разместить верхнюю одежду и вторую обувь для 24 учащихся.

— Медицинский кабинет?

— Целый медицинский блок. Пока стоит вопрос по его лицензированию, но он будет соответствовать всем требования, а сама процедура займёт месяца четыре. В нём будет три кабинета медика — для приёма, осмотра и процедур. Один стоматологический кабинет. Профилактика бесплатная, а лечение — в зависимости от объёма работ.

— Профилактика у стоматолога подразумевает график осмотра учеников?

— Да. Лучше вовремя оказать помощь, чтобы потом не пришлось вставлять зубы — это дорогостоящая процедура. В нашем городе сейчас только в политехнической гимназии продолжает функционировать кабинет стоматолога.

Официальный сайт Нижнего Тагила Фото: ntagil.org

— Что со столовой?

— Очень большая. Более 600 квадратных метров, на 600 посадочных мест. Мы в одну смену планируем кормить не более 400 детей, с запасом, но, если будет необходимо покормить 600, будем кормить 600.

— А кто будет продукты поставлять, уже известно?

— Пока нет. Это будет определенно на конкурсе.

— Футбольные поля или беговые дорожки планируются?

— 400-метровой дорожки круговой, к сожалению, не будет. Но для лёгкой атлетики — четыре дорожки по кругу в 330 метров, для футбола — поле на 2800 квадратных метров с искусственным газоном, четыре площадки для волейбола, баскетбола и большого тенниса. В Нижнем Тагиле теннис большой истории не имеет, но есть дети, которые показывают хорошие результаты, а тренироваться им негде, кроме как в ГДДЮТ и на Старателе. Теперь на Гальянке появится такая площадка с резиновым покрытием. К сожалению, не под крышей.

Фото: Официальный сайт Нижнего Тагила

— Наверняка понадобятся сильные учителя по физкультуре или даже тренеры. Расскажите, как проходит набор преподавательского состава. Кого уже наняли?

— Зачисленных никого нет — официально на работу принимаем в конце августа, начале сентября. Проводили собеседования. Было подано более ста резюме, четыре из других городов, из Перми и Екатеринбурга. Я в список иногородних не включаю студентов, которые приехали к нам учиться из Кировграда, Нижней Туры, Верхней Салды и решили остаться — они уже, считай, тагильчане.

— По каким критериям набираете учителей?

— У нас по лицензионному соглашению обязательно, чтобы учителя были с опытом, но есть требование в начальные школы набирать новичков. Вчерашние студенты будут работать в команде со стажистами. Мы планируем организовать всё так, чтобы на одном начальном классе работали три преподавателя. Это достаточно интересная система, которая в нашем городе не сильно развита, но мы пытаемся. Формируются своеобразные тройки, где один учитель ведёт во всех классах, например, математику, другой — русский язык, третий ведёт чтение. Это для учителя интереснее и проще — готовиться к одному предмету на параллель. Параллель первых классов собрала хорошие кадры — родителям повезло. В начальных классах родители идут даже не в школу, а на учителя.

— Можете выделить кого-то из учителей, известного в Нижнем Тагиле?

— У нас есть звучащие имена, но выделять никого не стану. К тому же, хочется, чтобы имя учителя обрело значимость и зазвучало именно в стенах школы № 100, а в нашей команде так оно и будет. Будет звучать школа — будут звучать педагоги. Для всех будут равные условия, одинаковое оборудование в классах, никого выделять особо не будем, поэтому возможность развиваться будет у всех. У нас есть кандидаты педагогических наук, есть преподаватели с опытом работы в политехнической гимназии, есть преподаватели, которые работали в пединституте, УрГУПСе, УрФУ. Все основные учительские позиции закрыты.

— То, что вы уводите педагогов из других учебных заведений, не вызовет зависти у ваших коллег директоров?

— Зависти нет, а вот сожаление, полагаю, да. Всё-таки люди нашли учителей, вложились в них, в том числе, и знаниями, обучали так далее. А тут — на тебе. Ну что ж, человек ищет лучшее, от хорошего не уходят. Моим коллегам придется обновлять свои коллективы, искать других людей, а сейчас тяжело набирать педагогический состав. Взять хотя бы то, что пединститут больше не выпускает учителей по технологии — то есть, трудовиков. У меня сейчас как раз проблема найти такого. Предложения есть, но большого выбора нет. Мы же хотим найти хорошего. По моему мнению, труд — главный школьный предмет. Если мы научим ребёнка трудиться, то он и в спорте будет успешен, и в науках, и по жизни у него всё будет хорошо.

Фото: Официальный сайт Нижнего Тагила

— Сколько всего будет преподавателей?

— На сегодня 55 приглашений подготовлено, в том числе для двадцати учителей начальных классов и девяти учителей иностранного языка (если наберем ещё два класса, будем искать десятого).

— А всего нужно?

— Порядка семидесяти. Это непосредственно учителя — я не говорю о завучах или педагогах-организаторах, или психологах, логопедах, библиотекарях. Учителя будут нагружены от 24 до 29 часов. Если бы мы брали на 18 часов, то мне бы было необходимо порядка 100 педагогов. Но мы же понимаем, что 18 часов это не такая большая нагрузка, а от нагрузки зависит заработная плата. Мы должны выдерживать средний уровень.

— И какой уровень зарплат будет у учителей в вашей школе?

— Не меньше, но и не больше. Мы работаем в системе образования, а тут всё фиксировано для всех. Зависит от того, какие предметы будут дополнительно выдаваться, какие дополнительные услуги будут оказывать учителя. Поэтому на собеседовании у каждого спрашивали, что, помимо преподавательской деятельности и уроков, он мог бы предложить детям, чему научить. Хочется, чтобы школа стала центром дополнительного образования. Лет десять назад на Гальянке, когда там не было ни одного спортивного объекта, все секции ютились по школам. Сейчас есть физкультурно-оздоровительный и спортивно-оздоровительных комплекса, но нет ни одного дворца творчества. Вот хотелось бы, чтобы школа могла стать таким центром притяжения. Но спортивную базу нашей школы не использовать — преступление. Микрорайон населён очень разными людьми из разных слоёв. Я считаю, спорт может объединить разных по социальному статусу детей. Запросы от других ДЮСШ сейчас огромные, то есть у нас и волейболисты и гимнасты просят часы в школе. Но если мы запустим вести секцию, например, по баскетболу тренера из ДЮСШ, то нашего педагога мы уже не сможем назначить вести эту секцию. А занять хотелось бы в первую очередь именно своих учителей.

— Если уровень зарплаты не сильно отличается от среднего, почему педагоги соглашаются перейти в вашу школу?

— Для некоторых это тоже вызов. Хорошие учителя часто хорошие, потому что работают в хороших коллективах. Может возникнуть вопрос: «А смогу я в другой школе добиться таких же успехов? Смогу из обычных детей, не отобранных руководством школы, воспитать грамотных выпускников?»

— Кстати, как за порядком будете следить, за воспитанием? Всё-таки тысяча детей.

— Как я уже говорил, в некоторых школах бывает и больше. Это не должно пугать. Я бы хотел, чтобы в нашей школе было движение КВН, театр, чтобы у ребят было чем заняться. Возможность такая есть — наш актовый зал рассчитан на 480 сидячих мест. Ещё в школе должен быть музей, секция робототехники. Мы предоставим ребятам возможность проявить себя в разных направлениях. Любому молодому парню и девочке хотелось бы проявить себя, если у них такая возможность будет, не придется показывать, как они круто умеют морды бить. Проявлять себя ребятам надо. Я всегда говорил про скейтеров, которые катаются там, где ходят люди: «Можно им поставить скейтпарк в отдалении, и они никому мешать не будут, но перед кем им тогда красоваться?» Поэтому надо дать им площадку не на задворках. На задворках они тренируются, оттачивают своё мастерство, а, чтобы показать себя, нужна площадка на виду.

— В вашей школе будет скейтпарк?

— В проекте этого, к сожалению, нет, но мы уже покупаем велосипеды для учеников. Есть дети, у родителей которых нет возможности оплатить такую покупку и даже аренду. Если ребёнок будет работать на имидж школы, он будет получать всё безвозмездно. Детям, которые хотят реализоваться, школа обязательно поможет.

— Можете дать описание школе № 100 в двух-трёх словах как лозунг?