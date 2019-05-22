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«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»
Интервью
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Интервью

«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»

Сегодня, 14:33Антон СеливерстовФото: ntagil.org
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