Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Нижнем Тагиле школа № 100 будет сдана до 20 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Img 6529

В Нижнем Тагиле школа № 100 будет сдана до 20 июня

Сегодня, 17:10ОбществоФото: Официальный сайт администрации Нижнего Тагила
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина