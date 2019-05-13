В Нижнем Тагиле школа № 100 будет сдана до 20 июня
В нижнетагильской школе № 100 на Муринских прудах ведутся чистовые отделочные работы. Крайний срок сдачи здания перенесен на 20 июня, сообщается на сайте администрации города.
1 сентября 2019 года школа № 100 в Нижнем Тагиле откроется для учеников. В настоящий момент в здании ведутся работы по поклейке обоев в классах, укладке кафеля в санузлах, коридорах и технических помещениях. Рабочие завершают монтаж вентиляционного оборудования. Планируется, что в конце мая стартует тестирование системы.
На территории учреждения продолжаются работы по благоустройству, также рабочие занимаются обустройством наружных спортивных сооружений. Ежедневно на объекте задействованы около 160 человек. В ближайшие дни планируется увеличение штата строителей до 200 человек.
Работы продвигаются в соответствии с графиком. Где-то с опережением, где-то с некоторым опозданием, как зачастую бывает на крупных стройках. Задача запустить школу к началу учебного года остается прежней. Со следующей недели совещания на объекте будут проводиться в еженедельном режиме, заявил глава Нижнего Тагила на выездном совещании на строительной площадке новой школы.
Напомним, ранее работы в школе № 100 планировалось завершить к 1 июля. В учреждении было открыто 105 вакантных мест для сотрудников.