В Нижнем Тагиле школа № 100 будет сдана до 20 июня

1 сентября 2019 года школа № 100 в Нижнем Тагиле откроется для учеников. В настоящий момент в здании ведутся работы по поклейке обоев в классах, укладке кафеля в санузлах, коридорах и технических помещениях. Рабочие завершают монтаж вентиляционного оборудования. Планируется, что в конце мая стартует тестирование системы.

На территории учреждения продолжаются работы по благоустройству, также рабочие занимаются обустройством наружных спортивных сооружений. Ежедневно на объекте задействованы около 160 человек. В ближайшие дни планируется увеличение штата строителей до 200 человек.

Работы продвигаются в соответствии с графиком. Где-то с опережением, где-то с некоторым опозданием, как зачастую бывает на крупных стройках. Задача запустить школу к началу учебного года остается прежней. Со следующей недели совещания на объекте будут проводиться в еженедельном режиме, заявил глава Нижнего Тагила на выездном совещании на строительной площадке новой школы.