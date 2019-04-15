«Уралинжиниринг» Кагилева снова нанял нелегалов на стройку тагильской школы
Еще 30 нелегалов обнаружены сотрудниками ФСБ и полиции при силовой поддержке Росгвардии 13 апреля на стройке школы № 100 в Нижнем Тагиле, сообщили TagilCity.ru источники в правоохранительных органах.
В ходе проверки объекта ООО «Уралинжиниринг» (принадлежит депутату Екатеринбургской гордумы Олегу Кагилеву) на улице А.З. Смелянского были выявлены нарушения административного законодательства, допущенные работниками (иностранными гражданами) и субподрядными организациями, осуществляющими строительные работы. Около 30 иностранных граждан для установления личности и проверки документов были доставлены в отдел по вопросам миграции МУ МВД России «Нижнетагильское», куда также были приглашены их работодатели для составления протоколов об административных правонарушениях.
Ранее в ходе проведения аналогичных проверок 28 февраля и 18 марта 2019 года на территории строящейся школы № 100 в Нижнем Тагиле уже выявлялись факты привлечения к трудовой деятельности мигрантов, незаконно находящихся на территории РФ. Также иностранцы были обнаружены ФСБ на начавшемся недавно ремонте школы № 72, который проводит компания «Стройкомплекс» Олега Сохраннова.
Отметим, сегодня, 15 апреля, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетит обе школы с плановым объездом.