«Уралинжиниринг» Кагилева снова нанял нелегалов на стройку тагильской школы

В ходе проверки объекта ООО «Уралинжиниринг» (принадлежит депутату Екатеринбургской гордумы Олегу Кагилеву) на улице А.З. Смелянского были выявлены нарушения административного законодательства, допущенные работниками (иностранными гражданами) и субподрядными организациями, осуществляющими строительные работы. Около 30 иностранных граждан для установления личности и проверки документов были доставлены в отдел по вопросам миграции МУ МВД России «Нижнетагильское», куда также были приглашены их работодатели для составления протоколов об административных правонарушениях.