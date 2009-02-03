Дорога на участке от Черных до Серова закрыта для проезда. Из-за аварии ее залило водой

Серьезная авария на водоводе в районе улицы Аганичева. Водой залита основная автомагистраль между городом и Выей. Как рассказали нам в городской диспетчерской службе, авария произошла на водоводе диаметром 600 в районе Мегамарта. Дорога на участке от Островского до Рудоуправления закрыта для проезда. Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути. Как рассказали нам в нижнетагильской Госавтоинспекции, с Выи в город объезд по Черных. Из города на Выю – по Серова. Как уточнили в ГАИ, проезд по Фрунзе от Черных до Серова будет закрыт и завтра утром. Автомобилистов и пассажиров, добирающихся на маршрутках, просят это учитывать. Поскольку авария произошла на магистральном водоводе, без холодной воды остались многие дома. Точных данных по количеству оставшихся без воды пока нет. Сейчас подача воды остановлена. Ремонтные бригады ищут аварийный участок. По мнению коммунальщиков, авария на водоводе могла быть вызвана подвижкой грунта из-за резкого перепада температуры воздуха. В «Водоканале» отметили, что причиной аварии может быть ветхое состояние водовода. Ремонтные работы продлятся до конца светового дня. Если устранить аварию за это время не удастся, воду постараются пустить по обводным путям.