Авария на Аганичева произошла из-за лопнувшей задвижки

Об этом и другом подробно далее. Холодная вода может вернутся в квартиры и учреждения, оставшиеся без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе, сегодня вечером или завтра утром. Как рассказал нам начальник производственного отдела компании «Водоканал-НТ» Андрей Митькин, причиной коммунального ЧП стала задвижка на водоводе. У нее лопнул корпус. Сейчас ремонтные бригады меняют сломанную задвижку на новую. Напомню, из-за аварии на магистральном водоводе на улице Аганичева без холодной воды остались несколько домов на Вые, в частности, № 15 и 19 на Фрунзе. А также терапевтический корпус на Максима Горького, детский сад № 66 и школа 23. Туда обеспечен подвоз воды. Автомобильное сообщение между центром города и Выей восстановлено. Сегодня ночью был расчищен от снежно-водяной каши мост на Фрунзе, дорогу подсыпали, и движение автотранспорта по ней открыли. Почти 12 часов тагильским автомобилистам приходилось из города на Выю и обратно попадать в объезд. Из-за этого, к примеру, на Красном Камне особенно в час-пик были большие пробки.