TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля 2009, 10:17

Published 4 февраля 2009, 10:17

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Авария на Аганичева произошла из-за лопнувшей задвижки

4 февраля 2009, 10:17
Авария на Аганичева произошла из-за лопнувшей задвижки

Об этом и другом подробно далее. Холодная вода может вернутся в квартиры и учреждения, оставшиеся без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе, сегодня вечером или завтра утром. Как рассказал нам начальник производственного отдела компании «Водоканал-НТ» Андрей Митькин, причиной коммунального ЧП стала задвижка на водоводе. У нее лопнул корпус. Сейчас ремонтные бригады меняют сломанную задвижку на новую. Напомню, из-за аварии на магистральном водоводе на улице Аганичева без холодной воды остались несколько домов на Вые, в частности, № 15 и 19 на Фрунзе. А также терапевтический корпус на Максима Горького, детский сад № 66 и школа 23. Туда обеспечен подвоз воды. Автомобильное сообщение между центром города и Выей восстановлено. Сегодня ночью был расчищен от снежно-водяной каши мост на Фрунзе, дорогу подсыпали, и движение автотранспорта по ней открыли. Почти 12 часов тагильским автомобилистам приходилось из города на Выю и обратно попадать в объезд. Из-за этого, к примеру, на Красном Камне особенно в час-пик были большие пробки.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Происшествия
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34