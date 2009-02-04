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Posted 4 февраля 2009, 10:17

Published 4 февраля 2009, 10:17

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Пенсионерка получит 100 тысяч рублей компенсации за травму

4 февраля 2009, 10:17
Пенсионерка получит 100 тысяч рублей компенсации за травму

Свердловчанка получит 100 тысяч рублей компенсации за травму, полученную в торговом центре. Год назад ее сбила с ног вращающаяся дверь на входе в один из торговых центров Екатеринбурга. Женщина получила серьезную травму и до сих пор не может ходить. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда, вчера состоялось выездное заседание Кировского районного суда на квартире истицы. Судья частично удовлетворил ее требования. Он взыскал с собственников здания торгового центра компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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