Пенсионерка получит 100 тысяч рублей компенсации за травму

Свердловчанка получит 100 тысяч рублей компенсации за травму, полученную в торговом центре. Год назад ее сбила с ног вращающаяся дверь на входе в один из торговых центров Екатеринбурга. Женщина получила серьезную травму и до сих пор не может ходить. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда, вчера состоялось выездное заседание Кировского районного суда на квартире истицы. Судья частично удовлетворил ее требования. Он взыскал с собственников здания торгового центра компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей.