Переходим с ICQ на стабильные средства обмена сообщениями

Posted 4 февраля 2009, 05:13
Published 4 февраля 2009, 05:13
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Когда я задумал уходить с аськи, меня беспокоили следующие вопросы:
1. Смогу ли я говорить с теми, кто остался в аське?
2. Стабильно ли работает Jabber?
3. Есть ли нормальные программы для общения через Jabber?
4. Можно ли вылазить в Jabber с мобильника?
5. Окупится ли потраченное на переход время?
Естественно, я не первый, кто осознал, что есть службы, которые лучше,чем ICQ. Почитав статьи других людей, я получил такие ответы:
1. Смогу ли я говорить с теми, кто остался в аське?
Да, а также с пользователями практически всех распрастраненных служб(ICQ, Mail.ru Agent, Google Talk, Яндекс онлайн). Кроме того, всеперечисленные службы, кроме ICQ, как раз основаны на Jabber. Тем лучше,значит проблем с совместимостью будут сведены к минимуму.
2. Стабильно ли работает Jabber?
Jabber - децентрализованная система. Это значит, что ее работа независит от одной компании, как ICQ зависит от AOL. Даже если компьютерыодной компании временно выйдут из строя, связь пропадет только упользователей этой компании, а не у всех. А сбоев в работе того жеGoogle я не замечал (нарушение связи 12 январяне в счет, Google в этом не виноват). Вывод: стабильность НАМНОГО выше, чем у ICQ.
3. Есть ли нормальные программы для общения через Jabber?
QIP Infium , Pidginи Miranda- программы, которые умеют работать как с ICQ, так и с Jabber, если выпользовались одной из них, то ничего нового вам изучать не придется.
4. Можно ли вылазить в Jabber с мобильника?
5. Окупится ли потраченное на переход время?
Думаю, что да. На данный момент я не вижу никаких минусов в переходе наJabber, кроме потраченного времени (порядка 30 минут при наличииинструкций) и пары дней привыкания к небольшим отличиями от ICQ.
Пользуясь службой ICQ, вы имеете девятизначный номер, который не так-то просто запомнить. В Jabber формат такой: [email protected]
Те, кто имеют учетную запись на @gmail.com, @livejournal.com, можетбыть не подозревали, что у них уже есть учетная запись Jabber. Этозначит, что вы можете ввести в Jabber-клиенте (например, в QIP)ваша_почта@gmail.com и пароль от почты и пользоваться Jabber-общением.Можно также зарегистрировать себе учетную запись на Jabber.ru и еще много где (список появится позже, если нужен)
- Прииспользовании учетной записи @gmail.com вся история переписки можетавтоматически сохраняться на сервере с возможностью поиска по ней.
- К учетной записи @google нельзя нормально прикрутить транспорт: он запрашивает авторизацию каждый раз.
- Для Jabber существует огромное количество сервисов: черезJabber-клиент вы можете получать погоду, новости и другую информацию.Это очень удобно на мобильном телефоне.
- Jabber поддерживает конференции (чаты) на уровне протокола, можно заходить в одну из тысяч конференций, которые часто разложены по темам, или создать свою и обсудить там вопросы. Наверняка вам знакома ситуация, когда два человека в аське переговариваются через третьего:
Леха (0:14) -> Domovoy:
щас афиши пошлю
Domovoy (0:16) -> Леха:
ок
Жека (0:16) -> Domovoy:
лёха ещё давал афиши какиенить?
Леха (0:16) -> Domovoy:
Ты Жеку нашёл ?
Domovoy (0:16) -> Жека :
>Леха : Ты Жеку нашёл ?
Domovoy (0:17) -> Жека :
>Жека: лёха ещё давал афиши какиенить?
щас даст
Domovoy (0:17) -> Жека :
да, нашел
Леха (0:17) -> Domovoy:
Пусть авто сделает
Domovoy (0:17) -> Жека :
>Леха: Пусть авто сделает
- через Jabber можно отправлять e-mail
- Если [email protected] одновременно зашел в Jabber на компьютере и на телефоне, его ниоткуда не отключит. Для этого предусмотрен параметр "ресурс", то есть на мобильном будет стоять "Mobile", а на компьютере "Home" (или другие, какие напишете). [email protected]/Mobile и [email protected]/Home - это можно сказать два разных номера. Например, можно написать самому себе с мобильного домой.
- Длина сообщения в Jabber не ограничена
- Есть такая штука - OpenID. Ее начинает поддерживать все юольше Jabber-серверов. На сайтах, где поддерживается OpenID (обычно это пишется в форме регистрации/входа), можно не регистрироваться, а просто заходить на сайт, введя все то же имя и пароль от вашей учетной записи Jabber. Удобно? Очень! Во-первых, экономится время на регистрацию, во-вторых, не нужно запоминать пароль от каждого сайта. Некоторые думают, что один пароль на все - это плохо, так как тот, кто его узнает, получит доступ сразу ко всему. Я же думаю, что если вы имеете один пароль, то вам проще его периодически менять, например, раз в месяц. Это резко снизит риск. Кроме того, пароли OpenID хранятся только на компьютерах Jabber-серверов. Если же вы регистрируетесь на многих сайтах, то пароль остается на каждом из них, и владельцы сайта при желании могут узнать ваш пароль.
1. Вперед в будущее! Переход с ICQ на Jabber
Рабочие транспорты:
icq.jabber.hot-chilli.net (оффлайновый сообщения приходят корявками)
icq.proc.ru (русские имена пишутся корявками)