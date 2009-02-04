Переходим с ICQ на стабильные средства обмена сообщениями

- Есть такая штука - OpenID. Ее начинает поддерживать все юольше Jabber-серверов. На сайтах, где поддерживается OpenID (обычно это пишется в форме регистрации/входа), можно не регистрироваться, а просто заходить на сайт, введя все то же имя и пароль от вашей учетной записи Jabber. Удобно? Очень! Во-первых, экономится время на регистрацию, во-вторых, не нужно запоминать пароль от каждого сайта. Некоторые думают, что один пароль на все - это плохо, так как тот, кто его узнает, получит доступ сразу ко всему. Я же думаю, что если вы имеете один пароль, то вам проще его периодически менять, например, раз в месяц. Это резко снизит риск. Кроме того, пароли OpenID хранятся только на компьютерах Jabber-серверов. Если же вы регистрируетесь на многих сайтах, то пароль остается на каждом из них, и владельцы сайта при желании могут узнать ваш пароль.