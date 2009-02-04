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Posted 4 февраля 2009, 05:13

Published 4 февраля 2009, 05:13

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Переходим с ICQ на стабильные средства обмена сообщениями

4 февраля 2009, 05:13
21 января компания AOL, которой принадлежит служба ICQ, в очередной раз сменила протокол, из-за чего перестали работать почти все программы для обмена сообщениями ICQ, кроме официальных ICQ 6 и ICQ Lite. Мне это надоело, и я решил переходить на протокол нового поколения - Jabber. Для тех, кто не желает продолжать кушать кактус, написана эта статья.

Когда я задумал уходить с аськи, меня беспокоили следующие вопросы:

1. Смогу ли я говорить с теми, кто остался в аське?

2. Стабильно ли работает Jabber?

3. Есть ли нормальные программы для общения через Jabber?

4. Можно ли вылазить в Jabber с мобильника?

5. Окупится ли потраченное на переход время?

Естественно, я не первый, кто осознал, что есть службы, которые лучше,чем ICQ. Почитав статьи других людей, я получил такие ответы:

1. Смогу ли я говорить с теми, кто остался в аське?

Да, а также с пользователями практически всех распрастраненных служб(ICQ, Mail.ru Agent, Google Talk, Яндекс онлайн). Кроме того, всеперечисленные службы, кроме ICQ, как раз основаны на Jabber. Тем лучше,значит проблем с совместимостью будут сведены к минимуму.

2. Стабильно ли работает Jabber?

Jabber - децентрализованная система. Это значит, что ее работа независит от одной компании, как ICQ зависит от AOL. Даже если компьютерыодной компании временно выйдут из строя, связь пропадет только упользователей этой компании, а не у всех. А сбоев в работе того жеGoogle я не замечал (нарушение связи 12 январяне в счет, Google в этом не виноват). Вывод: стабильность НАМНОГО выше, чем у ICQ.

3. Есть ли нормальные программы для общения через Jabber?

QIP Infium , Pidginи Miranda- программы, которые умеют работать как с ICQ, так и с Jabber, если выпользовались одной из них, то ничего нового вам изучать не придется.

4. Можно ли вылазить в Jabber с мобильника?

Да, существует программа Bombus, она активно развивается, в отличие от того же Jimm.

5. Окупится ли потраченное на переход время?

Думаю, что да. На данный момент я не вижу никаких минусов в переходе наJabber, кроме потраченного времени (порядка 30 минут при наличииинструкций) и пары дней привыкания к небольшим отличиями от ICQ.

Пользуясь службой ICQ, вы имеете девятизначный номер, который не так-то просто запомнить. В Jabber формат такой: [email protected]

Те, кто имеют учетную запись на @gmail.com, @livejournal.com, можетбыть не подозревали, что у них уже есть учетная запись Jabber. Этозначит, что вы можете ввести в Jabber-клиенте (например, в QIP)ваша_почта@gmail.com и пароль от почты и пользоваться Jabber-общением.Можно также зарегистрировать себе учетную запись на Jabber.ru и еще много где (список появится позже, если нужен)

- Прииспользовании учетной записи @gmail.com вся история переписки можетавтоматически сохраняться на сервере с возможностью поиска по ней.

- К учетной записи @google нельзя нормально прикрутить транспорт: он запрашивает авторизацию каждый раз.

- Для Jabber существует огромное количество сервисов: черезJabber-клиент вы можете получать погоду, новости и другую информацию.Это очень удобно на мобильном телефоне.

- Jabber поддерживает конференции (чаты) на уровне протокола, можно заходить в одну из тысяч конференций, которые часто разложены по темам, или создать свою и обсудить там вопросы. Наверняка вам знакома ситуация, когда два человека в аське переговариваются через третьего:

Леха ‎(0:14) -> Domovoy:

щас афиши пошлю

Domovoy ‎(0:16) -> Леха:

ок

Жека (0:16) -> Domovoy:

лёха ещё давал афиши какиенить?

Леха ‎(0:16) -> Domovoy:

Ты Жеку нашёл ?

Domovoy ‎(0:16) -> Жека :

>Леха : Ты Жеку нашёл ?

Domovoy ‎(0:17) -> Жека :

>Жека: лёха ещё давал афиши какиенить?

щас даст

Domovoy ‎(0:17) -> Жека :

да, нашел

Леха ‎(0:17) -> Domovoy:

Пусть авто сделает

Domovoy ‎(0:17) -> Жека :

>Леха: Пусть авто сделает

- через Jabber можно отправлять e-mail

- Если [email protected] одновременно зашел в Jabber на компьютере и на телефоне, его ниоткуда не отключит. Для этого предусмотрен параметр "ресурс", то есть на мобильном будет стоять "Mobile", а на компьютере "Home" (или другие, какие напишете). [email protected]/Mobile и [email protected]/Home - это можно сказать два разных номера. Например, можно написать самому себе с мобильного домой.

- Длина сообщения в Jabber не ограничена

- Есть такая штука - OpenID. Ее начинает поддерживать все юольше Jabber-серверов. На сайтах, где поддерживается OpenID (обычно это пишется в форме регистрации/входа), можно не регистрироваться, а просто заходить на сайт, введя все то же имя и пароль от вашей учетной записи Jabber. Удобно? Очень! Во-первых, экономится время на регистрацию, во-вторых, не нужно запоминать пароль от каждого сайта. Некоторые думают, что один пароль на все - это плохо, так как тот, кто его узнает, получит доступ сразу ко всему. Я же думаю, что если вы имеете один пароль, то вам проще его периодически менять, например, раз в месяц. Это резко снизит риск. Кроме того, пароли OpenID хранятся только на компьютерах Jabber-серверов. Если же вы регистрируетесь на многих сайтах, то пароль остается на каждом из них, и владельцы сайта при желании могут узнать ваш пароль.

1. Вперед в будущее! Переход с ICQ на Jabber

Рабочие транспорты:

icq.jabber.hot-chilli.net (оффлайновый сообщения приходят корявками)

icq.proc.ru (русские имена пишутся корявками)

  • Я пока не нашел нормального транспорта, который позволяет общаться с асечниками. Если кто знает хороший icq транспорт, напишите в комментариях. В списке серверов теперь легко найти стабильно работающий транспорт;
  • Невидимость через транспорт поддерживается не полностью, и это не изменится;
  • Передача файлов через транспорт не поддерживается, это тоже вряд ли изменится, выход: использовать промежуточный сервер (как сделано на qip.ru), когда файл закачивается на сервер, а получающему дается на него ссылка;
  • х-статусы в текущей версии PyICQt менять неудобно, нужно нажать правой кнопкой на контакт транспорта, "Выполнить команду" - и уже там менять статус. Возможно, создатели QIP и других клиентов когда-нибудь обратят на это внимание.
#ICQ#Общество
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