Сенсационные откровения: на Среднем Урале водится йети

Члены Уральской экспертной комиссии по изучению аномальных явлений нашли очевидца, который утверждает, что видел «снежного человека». Как рассказал JustMedia руководитель комиссии Алексей Команев, к ним обратился житель Екатеринбурга Анатолий. Он рассказал о своем столкновении со «снежным человеком» в Гаринском районе Свердловской области еще в 1952 году. По словам очевидца, рост йети составил около двух метров. Он весь был покрыт черной шерстью. Потом это же существо неоднократно наблюдали охотники в Гаринском районе.