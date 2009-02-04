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Posted 4 февраля 2009, 10:17

Published 4 февраля 2009, 10:17

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Сенсационные откровения: на Среднем Урале водится йети

4 февраля 2009, 10:17
Сенсационные откровения: на Среднем Урале водится йети

Члены Уральской экспертной комиссии по изучению аномальных явлений нашли очевидца, который утверждает, что видел «снежного человека». Как рассказал JustMedia руководитель комиссии Алексей Команев, к ним обратился житель Екатеринбурга Анатолий. Он рассказал о своем столкновении со «снежным человеком» в Гаринском районе Свердловской области еще в 1952 году. По словам очевидца, рост йети составил около двух метров. Он весь был покрыт черной шерстью. Потом это же существо неоднократно наблюдали охотники в Гаринском районе.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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