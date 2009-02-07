Автомобили скрывшихся с места ДТП будут попадать в общефедеральные списки по розыску

Автомобили свердловских водителей, скрывшихся с места ДТП, будут попадать в общефедеральные списки по розыску. Об этом сообщает АПИ со ссылкой на ОблГАИ. В базу будут попадать сведения о номерных агрегатах и государственных регистрационных знаках. По милицейской статистике, только за январь на учет поставили 36 машин, чьи владельца уехали с места аварии.