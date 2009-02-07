TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля 2009, 05:36

Published 7 февраля 2009, 05:36

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Автомобили скрывшихся с места ДТП будут попадать в общефедеральные списки по розыску

7 февраля 2009, 05:36
Автомобили скрывшихся с места ДТП будут попадать в общефедеральные списки по розыску

Автомобили свердловских водителей, скрывшихся с места ДТП, будут попадать в общефедеральные списки по розыску. Об этом сообщает АПИ со ссылкой на ОблГАИ. В базу будут попадать сведения о номерных агрегатах и государственных регистрационных знаках. По милицейской статистике, только за январь на учет поставили 36 машин, чьи владельца уехали с места аварии.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34