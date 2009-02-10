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Posted 10 февраля 2009, 01:43

Published 10 февраля 2009, 01:43

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Пешеходы и водители нарушают правила примерно в равной пропорции

10 февраля 2009, 01:43
Пешеходы и водители нарушают правила примерно в равной пропорции

Пешеходы и водители нарушают правила примерно в равной пропорции. Такие результаты показала прошедшая в нашем городе операция «Пешеход». За 6 дней, которые длилась операция, произошло 4 ДТП с участием пешеходов. В этих происшествиях 4 человека получили травмы. Правила дорожного движения нарушили 3249 человек. Из них чуть больше половины – пешеходы. Автолюбители, в основном, нарушают правила проезда пешеходных переходов. Это сделали 752 водителя.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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