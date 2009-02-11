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Posted 11 февраля 2009, 15:36

Published 11 февраля 2009, 15:36

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Подкаст от ScienceBlog.Ru: выпуск №12

11 февраля 2009, 15:36
В новой системе электронной почты письма сами ищут адресата В США началось повсеместное клонирование собак Ученые: чтобы корова давала больше молока, дайте ей кличку и поговорите с ней Подростки с редкими именами чаще совершают преступления, чем их сверстники Ученые придумали татуировку для анализа крови Лжецов будут определять секундомером Ученые: данные могут храниться в одной клетке мозга Бактерии способны вызывать дождь {audio}http://scienceblog.ru/wp-content/podcasts/scienceblog-pod-12.mp3{/audio}
#Общество
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