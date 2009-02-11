Подкаст от ScienceBlog.Ru: выпуск №12

В новой системе электронной почты письма сами ищут адресата В США началось повсеместное клонирование собак Ученые: чтобы корова давала больше молока, дайте ей кличку и поговорите с ней Подростки с редкими именами чаще совершают преступления, чем их сверстники Ученые придумали татуировку для анализа крови Лжецов будут определять секундомером Ученые: данные могут храниться в одной клетке мозга Бактерии способны вызывать дождь {audio}http://scienceblog.ru/wp-content/podcasts/scienceblog-pod-12.mp3{/audio}