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Posted 11 февраля 2009, 12:25

Published 11 февраля 2009, 12:25

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Студенты запоют патриотические песни

11 февраля 2009, 12:25
Студенты запоют патриотические песни

Студенты запоют патриотические песни. Накануне Дня защитника отечества в Нижнем Тагиле пройдёт второй открытый студенческий фестиваль патриотической песни «И память с сердцем в унисон…». Организует его нижнетагильский филиал УПИ. В фестивале примут участие более чем 130 сткдентов 19 учебных заведений города и области. Ребята будут петь патриотические песни, в том числе и собственного сочинения. Зрителями станут ветераны, матери погибших воинов-тагильчан, представители силовых структур и патриотических клубов.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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