Студенты запоют патриотические песни. Накануне Дня защитника отечества в Нижнем Тагиле пройдёт второй открытый студенческий фестиваль патриотической песни «И память с сердцем в унисон…». Организует его нижнетагильский филиал УПИ. В фестивале примут участие более чем 130 сткдентов 19 учебных заведений города и области. Ребята будут петь патриотические песни, в том числе и собственного сочинения. Зрителями станут ветераны, матери погибших воинов-тагильчан, представители силовых структур и патриотических клубов.