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Posted 13 февраля 2009, 17:54

Published 13 февраля 2009, 17:54

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Медведев подписал закон о создании в РФ федеральных университетов

13 февраля 2009, 17:54
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о создании федеральных университетов, сообщает во вторник пресс-служба Кремля. В соответствии с документом, федеральный университет создается правительством по решению президента России в форме автономного учреждения. Ректор вуза не избирается, а назначается правительством сроком на пять лет. Университет также обязан учредить должность президента и сформировать попечительский совет, передает РИА Новости.

Федеральный университет получит право обучать студентов по программам,разработанным на основе собственных образовательных стандартов. Приэтом требования программ, которые разрабатывают сами университеты, недолжны быть ниже требований федеральных государственных программ. Взаконе есть положения, связанные с созданием национальныхисследовательских университетов.

Этот статус вузу будет присваивать правительство сроком на десять лет.Если требования, разработанные правительством, не будут выполняться, тоуниверситет может быть лишен этого статуса. Называться национальнымисследовательским университетом смогут лишь те вузы, чьи программыразвития выиграют в конкурсе. Закон был принят Госдумой 14 января иодобрен Советом Федерации 28 января 2009 года.

Источник: GZT.ru

#Политика
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