Медведев подписал закон о создании в РФ федеральных университетов

Этот статус вузу будет присваивать правительство сроком на десять лет.Если требования, разработанные правительством, не будут выполняться, тоуниверситет может быть лишен этого статуса. Называться национальнымисследовательским университетом смогут лишь те вузы, чьи программыразвития выиграют в конкурсе. Закон был принят Госдумой 14 января иодобрен Советом Федерации 28 января 2009 года.