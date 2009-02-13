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Posted 13 февраля 2009, 08:12

Published 13 февраля 2009, 08:12

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Сегодня праздник у большинства тагильских милиционеров

13 февраля 2009, 08:12
Сегодня праздник у большинства тагильских милиционеров

Сразу два подразделения милиции Нижнего Тагила празднуют сегодня день рождения. Отделение по лицензионно-разрешительной работе отмечает круглую дату – 40 лет. А милиция общественной безопасности – 16 лет. Это одно из самых многочисленных подразделений. К нему относится примерно 70% тагильских милиционеров. Это и ГИБДД, и ППС и вневедомственная охрана. Кстати, возглавляет МОБ женщина, зам. начальника УВД Наталья Савина.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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