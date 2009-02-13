Сегодня праздник у большинства тагильских милиционеров

Сразу два подразделения милиции Нижнего Тагила празднуют сегодня день рождения. Отделение по лицензионно-разрешительной работе отмечает круглую дату – 40 лет. А милиция общественной безопасности – 16 лет. Это одно из самых многочисленных подразделений. К нему относится примерно 70% тагильских милиционеров. Это и ГИБДД, и ППС и вневедомственная охрана. Кстати, возглавляет МОБ женщина, зам. начальника УВД Наталья Савина.