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Posted 13 февраля 2009, 08:12

Published 13 февраля 2009, 08:12

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

"Уралхимпласт" получил благодарность за Живую Каплю

13 февраля 2009, 08:12
"Уралхимпласт" получил благодарность за Живую Каплю

Министерство природных ресурсов Свердловской области объявило благодарность АО "Уралхимпласт" за активную работу по благоустройству родников. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, торжественное награждение состоялось при подведении годовых итогов областной программы "Родники". Ведомство оценило участие УХП в мероприятиях по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения, а также его вклад в дело возрождения и сохранения природных богатств родного края. "Уралхимпласт" участвует в программе уже 2 года. В 2007 году силами работников предприятия был обустроен родник "Светлый" в Северном поселке, а в 2008 - родник "Живая Капля". Всего за 8 лет существования проекта на Среднем Урале благоустроено 3000 источников.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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