Еще 2 школы города стали «ассоциированными школами ЮНЕСКО»

Еще две школы Нижнего Тагила получили статус «ассоциированная школа ЮНЕСКО». Это гимназия №18 и лицей №51. Педагоги и ученики несколько лет работали по различным международным программам, участвовали в конференциях и олимпиадах.