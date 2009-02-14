Еще 2 школы города стали «ассоциированными школами ЮНЕСКО»

Posted 14 февраля 2009, 09:43
Published 14 февраля 2009, 09:43
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
На Среднем Урале сотрудничествообразовательных учреждений с ЮНЕСКО осуществляется уже 16 лет. Сегодняв Свердловской области работают тридцать две ассоциированные школы этойорганизации. В Нижнем Тагиле ранее таких учреждений было пять. Этогимназия № 86, средняя школа с углубленным изучением английского языка№ 5, школа № 10, колледж имени Демидова и Политехническая гимназия.
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