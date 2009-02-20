Еще один автомобилист поплатится за взятку инспектору ГАИ

Posted 20 февраля 2009, 03:21
Published 20 февраля 2009, 03:21
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Вчера днем в районе коллективного садаКапасиха, инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ задержал водителя занарушения правил пользования внешними световыми приборами и звуковойсигнализацией. Водитель попросил инспектора не составлять протокол обадминистративном правонарушении, и попытался вручить ему сто рублей. Запопытку дать взятку водителя задержали. Напомним, ответственность задачу взятки грозит штрафом до пятисот тысяч рублей или лишением свободына срок до 8-ми лет.
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