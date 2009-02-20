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Posted 20 февраля 2009, 03:21

Published 20 февраля 2009, 03:21

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Еще один автомобилист поплатится за взятку инспектору ГАИ

20 февраля 2009, 03:21
Ещё одна попытка дать взятку инспектору ГАИ закончилась плачевно для водителя легкового автомобиля.

Вчера днем в районе коллективного садаКапасиха, инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ задержал водителя занарушения правил пользования внешними световыми приборами и звуковойсигнализацией. Водитель попросил инспектора не составлять протокол обадминистративном правонарушении, и попытался вручить ему сто рублей. Запопытку дать взятку водителя задержали. Напомним, ответственность задачу взятки грозит штрафом до пятисот тысяч рублей или лишением свободына срок до 8-ми лет.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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