Еще один автомобилист поплатится за взятку инспектору ГАИ

Вчера днем в районе коллективного садаКапасиха, инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ задержал водителя занарушения правил пользования внешними световыми приборами и звуковойсигнализацией. Водитель попросил инспектора не составлять протокол обадминистративном правонарушении, и попытался вручить ему сто рублей. Запопытку дать взятку водителя задержали. Напомним, ответственность задачу взятки грозит штрафом до пятисот тысяч рублей или лишением свободына срок до 8-ми лет.