7 человек погибли на железной дороге

Как сообщает нижнетагильская транспортная прокуратура, именно весной,когда люди начинают выезжать в сады, ситуация резко обостряется.Горожане направляются на участки, нагруженные поклажей, что лишает ихманевренности. Кроме того, во многих случаях пострадавшие были пьяны.Прокурорские проверки показали, что во всех 9-ти случаях виноваты самипострадавшие.