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Posted 23 апреля 2009, 12:36

Published 23 апреля 2009, 12:36

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

7 человек погибли на железной дороге

23 апреля 2009, 12:36
Под колесами поездов и электричек с начала года погибли 7 человек. И это только на Нижнетагильском отделении железной дороги. Еще 2 человека получили травмы.

Как сообщает нижнетагильская транспортная прокуратура, именно весной,когда люди начинают выезжать в сады, ситуация резко обостряется.Горожане направляются на участки, нагруженные поклажей, что лишает ихманевренности. Кроме того, во многих случаях пострадавшие были пьяны.Прокурорские проверки показали, что во всех 9-ти случаях виноваты самипострадавшие.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Происшествия
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