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Posted 24 апреля 2009, 14:50

Published 24 апреля 2009, 14:50

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Девочка 14 лет ушла из дома и пропала. Помочь найти ее просят тагильчан

24 апреля 2009, 14:50
14-тилетняя Кристина Полбенцева вчера в 14 часов ушла из дома 67 по улице Дружинина и больше ее не видели. Рост девочки средний, телосложение худощавое, волосы прямые светлые до плеч, глаза светлые. Была одета во все черное: куртку, кофту с высоким воротом, бриджи и сапоги. Тагильчан, которые видели пропавшую Кристину Полбенцеву или знают, где она сейчас, просят обратиться в ГОМ-2 Тагилстроевского РОВД по адресу Дружинина, 67 или позвонить по телефону: 44-68-60.
#Происшествия
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