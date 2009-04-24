Девочка 14 лет ушла из дома и пропала. Помочь найти ее просят тагильчан

14-тилетняя Кристина Полбенцева вчера в 14 часов ушла из дома 67 по улице Дружинина и больше ее не видели. Рост девочки средний, телосложение худощавое, волосы прямые светлые до плеч, глаза светлые. Была одета во все черное: куртку, кофту с высоким воротом, бриджи и сапоги. Тагильчан, которые видели пропавшую Кристину Полбенцеву или знают, где она сейчас, просят обратиться в ГОМ-2 Тагилстроевского РОВД по адресу Дружинина, 67 или позвонить по телефону: 44-68-60.