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Posted 30 апреля 2009, 13:48

Published 30 апреля 2009, 13:48

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Объем заказов на Уралкриомаше заметно вырос

30 апреля 2009, 13:48
Ситуацию с долгами по зарплате на Уралкриомаше обсуждали накануне на областной антикризисной комиссии. Ее провел премьер Виктор Кокшаров.

Как сообщает департамент информационной политики губернатора, погаситьдолги перед работниками руководство Уралкриомаша намерено в ближайшиедни. Как отмечено на комиссии, в целом ситуация на предприятиистабильная, сокращения трудящихся не планируется, зарплата неснижается. Есть хорошие перспективы. Уралкриомаш наращивает заказы. Ихобъем нынче на 20 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Добитьсяэтого удалось за счет существенного увеличения ассортимента и внедренияпрогрессивных видов продукции.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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