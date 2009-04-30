Объем заказов на Уралкриомаше заметно вырос

Как сообщает департамент информационной политики губернатора, погаситьдолги перед работниками руководство Уралкриомаша намерено в ближайшиедни. Как отмечено на комиссии, в целом ситуация на предприятиистабильная, сокращения трудящихся не планируется, зарплата неснижается. Есть хорошие перспективы. Уралкриомаш наращивает заказы. Ихобъем нынче на 20 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Добитьсяэтого удалось за счет существенного увеличения ассортимента и внедренияпрогрессивных видов продукции.