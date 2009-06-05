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Posted 5 июня 2009, 12:52

Published 5 июня 2009, 12:52

Modified 4 августа 2022, 22:08

Updated 4 августа 2022, 22:08

Выставка Магистраль-2009 представят уникальный газотурбовоз "Илья Муромец"

5 июня 2009, 12:52
А на выставке «Магистраль-2009», которая пройдет этой осенью, железнодорожники представят уникальный газотурбовоз «Илья Муромец». Это самый мощный в мире локомотив с газотурбинным двигателем.

Он способен в одиночку перевезти 159 загруженных вагонов общим весом 15тысяч тонн. При этом газотурбовоз сможет проехать не менее 750 км,развивая скорость до 100 км в час.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. Нынешняявыставка пройдет под эгидой 200-летия транспортного ведомства итранспортного образования России. Кроме того, в рамках выставки будетотмечаться 175-летие создания первого отечественного паровоза.

Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» © 104,7 FM

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