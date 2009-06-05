Выставка Магистраль-2009 представят уникальный газотурбовоз "Илья Муромец"

Posted 5 июня 2009, 12:52
Published 5 июня 2009, 12:52
Modified 4 августа 2022, 22:08
Updated 4 августа 2022, 22:08
Он способен в одиночку перевезти 159 загруженных вагонов общим весом 15тысяч тонн. При этом газотурбовоз сможет проехать не менее 750 км,развивая скорость до 100 км в час.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. Нынешняявыставка пройдет под эгидой 200-летия транспортного ведомства итранспортного образования России. Кроме того, в рамках выставки будетотмечаться 175-летие создания первого отечественного паровоза.
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