«День невест-2009». Ваш день! (обновленная информация)

Posted 19 августа 2009, 17:21
Published 19 августа 2009, 17:21
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
На самом празднике в парке им. Бондина произойдет закладка, торжественное открытие и освещение нового памятного места Нижнего Тагила – Аллеи Любви!
Шикарные лимузины и впечатляющая команда байкеров. Голуби и большой свадебный торт. Презентация образов и дефиле участниц. Выбор лучшей невесты года и розыгрыши подарков. Концертная программа и множество развлечений для всех зрителей. «День невест-2009» от организаторов – PR-агентства AIDA, Молодежной организации «Уралвагонзавод» – при поддержке Администрации города запомнится ярким и добрым праздником.
Вниманию водителей: с 15.00 до 16.00 будет перекрыт проезд по проспекту Ленина (от перекрестка с улицей Вязовской, до перекрестка с улицей Первомайской), по проспекту Строителей - от проспекта Мира до Драмтеатра, по улице Первомайской - от перекрестка с Карла Маркса до парка Бондина. Проезд по улице Красноармейской - от перекрестка с Ленина до парка Бондина - будет закрыт до окончания праздника.
Партнеры проекта «День Невест» – салоны красоты – «Кристина», «Эстетика», «Виктория», «Мейтан: Храм Красоты», «Имидж», «Лао Гун – Бьющий Родник», «Ноэль», «Венера», «Ви ПЛЮС», парикмахерская «Цирюльник», официальные спонсоры мероприятия – сеть народных магазинов «НОРД» и ООО «Мастер Плюс» - салон кованых изделий!
А теперь самое главное: в параде может принять участие любая девушка, у которой есть свадебное платье. Все на день невест!
29 августа!
15-00 - Театральная площадь!