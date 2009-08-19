«День невест-2009». Ваш день! (обновленная информация)

Голосование в фотоконкурсе Лучшая невеста парада невест 2009 ! Сенсация! В Нижнем Тагиле пройдет «День Невест»! Такого вы еще никогда не видели! Замужние девушки всего города решили еще раз вспомнить день свадьбы и надеть свадебное платье! И 29 августа в 15.00 по проспекту Ленина от Театральной площади до парка им. Бондина состоится торжественное шествие девушек в свадебных платьях! А в 16.00 в парке им. Бондина в честь этого знаменательного события начинается большой праздник с розыгрышем ценных призов среди участниц! Главный приз – возможность стать звездой Нижнего Тагила и попасть на страницы модного глянцевого журнала «Chocolad’s»!