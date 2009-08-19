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Posted 19 августа 2009, 17:21

Published 19 августа 2009, 17:21

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

«День невест-2009». Ваш день! (обновленная информация)

19 августа 2009, 17:21
Голосование в фотоконкурсе Лучшая невеста парада невест 2009 ! Сенсация! В Нижнем Тагиле пройдет «День Невест»! Такого вы еще никогда не видели! Замужние девушки всего города решили еще раз вспомнить день свадьбы и надеть свадебное платье! И 29 августа в 15.00 по проспекту Ленина от Театральной площади до парка им. Бондина состоится торжественное шествие девушек в свадебных платьях! А в 16.00 в парке им. Бондина в честь этого знаменательного события начинается большой праздник с розыгрышем ценных призов среди участниц! Главный приз – возможность стать звездой Нижнего Тагила и попасть на страницы модного глянцевого журнала «Chocolad’s»!

На самом празднике в парке им. Бондина произойдет закладка, торжественное открытие и освещение нового памятного места Нижнего Тагила – Аллеи Любви!

Шикарные лимузины и впечатляющая команда байкеров. Голуби и большой свадебный торт. Презентация образов и дефиле участниц. Выбор лучшей невесты года и розыгрыши подарков. Концертная программа и множество развлечений для всех зрителей. «День невест-2009» от организаторов – PR-агентства AIDA, Молодежной организации «Уралвагонзавод» – при поддержке Администрации города запомнится ярким и добрым праздником.

Вниманию водителей: с 15.00 до 16.00 будет перекрыт проезд по проспекту Ленина (от перекрестка с улицей Вязовской, до перекрестка с улицей Первомайской), по проспекту Строителей - от проспекта Мира до Драмтеатра, по улице Первомайской - от перекрестка с Карла Маркса до парка Бондина. Проезд по улице Красноармейской - от перекрестка с Ленина до парка Бондина - будет закрыт до окончания праздника.

Партнеры проекта «День Невест» – салоны красоты – «Кристина», «Эстетика», «Виктория», «Мейтан: Храм Красоты», «Имидж», «Лао Гун – Бьющий Родник», «Ноэль», «Венера», «Ви ПЛЮС», парикмахерская «Цирюльник», официальные спонсоры мероприятия – сеть народных магазинов «НОРД» и ООО «Мастер Плюс» - салон кованых изделий!

А теперь самое главное: в параде может принять участие любая девушка, у которой есть свадебное платье. Все на день невест!

29 августа!

15-00 - Театральная площадь!

#Парад невест#Праздник#Невесты#Общество
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