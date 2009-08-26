tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 августа 2009, 11:50

Published 26 августа 2009, 11:50

Modified 4 августа 2022, 22:07

Updated 4 августа 2022, 22:07

В Индии выпущена первая партия лицензионных танков Т-90

26 августа 2009, 11:50
В Индии на заводе Авади выпущена первая партия танков российской разработки Т-90, производство которых налажено в этой стране по лицензии.

Как сообщает ЛентаРу, машины, стоимостью около трех миллионов долларов, переданы военным, а в перспективе предприятие намерено ежегодно выпускать сто танков. По данным СМИ, военное ведомство Индии уже располагает парком из семисот таких машин и подписало контракт на покупку еще четырехсот. Вместе с тем, как сообщает РИА Новости, заключенный между Индией и Россией контракт предусматривает поставку машинокомплектов для производства 350 танков, а также выпуск еще тысячи по лицензии.

Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика