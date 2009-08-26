В Индии выпущена первая партия лицензионных танков Т-90

Как сообщает ЛентаРу, машины, стоимостью около трех миллионов долларов, переданы военным, а в перспективе предприятие намерено ежегодно выпускать сто танков. По данным СМИ, военное ведомство Индии уже располагает парком из семисот таких машин и подписало контракт на покупку еще четырехсот. Вместе с тем, как сообщает РИА Новости, заключенный между Индией и Россией контракт предусматривает поставку машинокомплектов для производства 350 танков, а также выпуск еще тысячи по лицензии.