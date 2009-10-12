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Posted 12 октября 2009, 11:28

Published 12 октября 2009, 11:28

Modified 4 августа 2022, 22:06

Updated 4 августа 2022, 22:06

Валерий Галченков станет депутатом городской Думы г. Нижний Тагил от 19-го округа

12 октября 2009, 11:28
Депутатом городской Думы от 19-го округа избран начальник цеха переработки металлолома НТМК Валерий Галченков.

Он был выдвинут местным отделением партии «Единая Россия». За этого кандидата жители округа отдали 1003 голоса или более 53-х процентов. На втором месте с заметным отрывом представитель партии «Справедливая Россия» Владимир Быков, за которого проголосовали 355 избирателей, это почти 19% голосов. Коммунист Евгений Сапрыкин набрал более 16% голосов избирателей. Он на третьем месте. Наименьшую поддержку избирателей округа – всего 8% голосов, - получил представитель ЛДПР Александр Сосин. Удостоверение избранному депутату Нижнетагильской городской Думы Валерию Галченкову будет вручено уже на этой неделе. Как отметила председатель городской избирательной комиссии Лидия Брызгалова, день голосования прошел организованно, ни одного заявления от граждан о нарушениях не поступило.

#Политика
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