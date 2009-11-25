Свердловчанам практически невозможно усыновить ребенка из детдома

Posted 25 ноября 2009, 11:43
Published 25 ноября 2009, 11:43
Modified 4 августа 2022, 22:06
Updated 4 августа 2022, 22:06
Проблема кроется в исключительно строгой отчетности перед детским домом за взятого на попечительство ребенка. Сегодня, для того чтобы усыновление ребенка стало для родителя возможным, необходимо ежемесячно предоставлять полные отчеты обо всех финансовых затратах в семье,— рассказала на прокурорской коллегии уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Сегодня, по ее словам, схема соблюдения нынешнего законодательства выглядит следующим образом: «Опека терроризирует родителей, в то время как саму опеку терроризируют прокуроры». Так, за прошедшие девять месяцев в детских домах Свердловской области было усыновлено порядка 200 детей. Все усыновленные дети — в возрасте до трех лет. А в одном из детских домов Нижнего Тагила за прошедший год был усыновлен лишь один ребенок, отмечает ДжастМедиа.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM