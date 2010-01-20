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Posted 20 января 2010, 06:21

Published 20 января 2010, 06:21

Modified 14 декабря 2023, 15:56

Updated 14 декабря 2023, 15:56

Оргкомитет конкурса «Сименс» продлевает сроки приема работ

20 января 2010, 06:21
19 января 2010 года – Оргкомитет IV Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов для старшеклассников «Технологии повышения эффективности на производстве и в жизни» объявляет о переносе сроков приема работ на одну неделю.

Регистрация конкурсных проектов завершится 24 января 2010 года в 17.00 по московскому времени.

«Как и в прошлом году, к нам поступило множество писем с просьбой увеличить сроки приема заявок и проектов, –отмечает руководитель группы маркетинговых коммуникаций «Сименс» в России, представитель оргкомитета конкурса, Вера Троицкая. – А поскольку главная цель конкурса, которую ставит перед собой компания «Сименс», – способствовать раскрытию творческого и научного потенциала талантливых молодых людей, мы просто не могли оставить без внимания пожелание конкурсантов. Теперь у тех, кто по каким-либо причинам не успел отправить свой проект до ранее заявленных сроков, есть возможность сделать это в течение дополнительной недели».

Конкурс «Технологии повышения эффективности на производстве и в жизни» стартовал 1 сентября 2009 года во всех федеральных округах Российской Федерации. К участию приглашаются как индивидуальные авторы, так и проектные группы (численностью не более трех человек). Победители конкурса и их научные руководители получат ценные призы и денежные вознаграждения. Подробную информацию об условиях участия в конкурсе, а также о ходе его проведения можно найти на сайте www.science-award.siemens.ru .

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