23 мая в г. Нижний Тагил выбрали лучших танцоров

В том числе и для опровержения этого заблуждения проводятся танцевальные баттлы на улицах. К тому же улица – стихия танцев breaking, popping, house, hip-hop, они – часть уличной культуры. Как рассказывает Андрей Sneik, тенденция выходить на улицы характерна для танцоров и других направлений: «Сейчас в больших городах часто танцевальные тренировки проводят на улицах. И вообще люди выходят танцевать на улицы».