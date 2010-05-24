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Posted 24 мая 2010, 07:37

Published 24 мая 2010, 07:37

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

23 мая в г. Нижний Тагил выбрали лучших танцоров

24 мая 2010, 07:37
23 мая в парке им. Бондина выбирали лучших танцоров по направлениям breaking, popping, house, hip-hop. Open jam, организованный танцевальной студией «Brand - New School», открыл летний танцевальный сезон.

На Open jam свое танцевальное искусство демонстрировали тагильчане и гости из Баранчи. Тагильские участники представляли Нижнетагильскую школу танцев, танцевальную школу «Brand - New School». Были и те, кто занимается танцами самостоятельно. Танцоры были разных возрастов и обоих полов. Самому младшему участнику джем-баттла всего 8 лет.

Среди зрителей, которых собралось порядка 120 человек, было много школьников, были люди и старшего поколения.

Уличные танцы помимо прочего интересны тем, что их основа - импровизация: никто из танцоров не знает музыки, под которую будет танцевать, и с кем он будет вести танцевальный диалог.

«Уличные танцы – это такой же вид искусства, как, например, балет, - уверен Андрей Sneik, один из организаторов Open Jam’а, преподаватель уличных танцев. - Но онине признаны в России в качестве искусства и воспринимаются как самодеятельность».

В том числе и для опровержения этого заблуждения проводятся танцевальные баттлы на улицах. К тому же улица – стихия танцев breaking, popping, house, hip-hop, они – часть уличной культуры. Как рассказывает Андрей Sneik, тенденция выходить на улицы характерна для танцоров и других направлений: «Сейчас в больших городах часто танцевальные тренировки проводят на улицах. И вообще люди выходят танцевать на улицы».

Танцевальное искусство большими шагами идет в широкие массы. С нашей стороны остается только пойти им навстречу.

© Ольга Орехова TagilCity.ru

#Праздник#Спорт#BRAND NEW SCHOOL#Брейк-данс#Танцы#Конкурс#Общество
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