Валентина Александровна Комарова: «Моя работа – это состояние души»

С поставщиками одежды тех марок, которые можно приобрести в «Ирине», сотрудничают магазины и в столице, и за рубежом. «Я бывала заграницей, конечно же, заходила в магазины. Могу сказать, что выбор не отличается от того, что можно найти в России», - рассказывает Валентина Александровна. Платья такие же, а цены разные. «Иногда у нас покупают одежду русские, которые переехали в Германию, Израиль. Потому что качество то же, что и у них, бренды те же, но цены у нас ниже. Я иногда на наших звездах вижу платья, которые есть у нас в магазине. Недавно на Анастасии Заворотнюк видела «наше» платье».