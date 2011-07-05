Целебные источники Баргузинской долины

По свидетельствам историков и археологов, Багузинская долина была населена еще несколько тысячелетий назад. На ее территории найдены свидетельства пребывания людей в период Железного и Бронзового веков. Туристам, интересующимся стариной, будут небезынтересны такие исторические памятники этих мест, как каменная плита с «баргутскими надписями» (местность вблизи села Хургана Куйтунской степи), святилище в местечке Кладово, камень Бухэ-Шулун (недалеко от поселка Суво), элементы древней мельницы и плотины, пещерные надписи. Людям, неравнодушным к красотам природы, можно посоветовать посетить знаменитый Джергинский государственный природный заповедник.