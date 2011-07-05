Целебные источники Баргузинской долины

Posted 5 июля 2011,, 11:44
Published 5 июля 2011,, 11:44
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Устоявшееся выражение о том, что за любимым человеком можно пойти на «край света», знакомо многим, но далеко не всякий завзятый путешественник знает, где находится этот самый «край». А, между тем, по преданию монголов, располагается он в далекой Сибири, вРеспублике Бурятия, и носит название Баргузинская долина…
Баргузинская долина представляет собой живописный котлован, длина которого составляет порядка двухсот километров. Горные ущелья и голубые озера, просторы полей и романтика болотистой местности. Однако главной гордостью, спрятанного в далекой Сибири природного рая, являются уникальные термальные источники, воды которых способны излечить человека от недугов.
По свидетельствам историков и археологов, Багузинская долина была населена еще несколько тысячелетий назад. На ее территории найдены свидетельства пребывания людей в период Железного и Бронзового веков. Туристам, интересующимся стариной, будут небезынтересны такие исторические памятники этих мест, как каменная плита с «баргутскими надписями» (местность вблизи села Хургана Куйтунской степи), святилище в местечке Кладово, камень Бухэ-Шулун (недалеко от поселка Суво), элементы древней мельницы и плотины, пещерные надписи. Людям, неравнодушным к красотам природы, можно посоветовать посетить знаменитый Джергинский государственный природный заповедник.
В летний период Баргузинский районпосещают тысячи туристов, среди них любители пеших прогулок с рюкзаками за спиной и альпинисты, байдарочники и любители спокойного умиротворенного отдыха на лоне природы. Баргузинские Альпы и склоны Икатского хребта, кедрово-пихтовая горная тайга и живописные озера, знаменитый Баргузинский хребет и, омывающие его подножье, воды прозрачного Байкала, — все это райский сибирский уголок, имя которому Баргузинская долина.
Несмотря на все достопримечательности и природную красоту этих мест, их визитной карточкой по праву являются минеральные источники, струящиеся из земли и сочащиеся из скал, именно они образуют уникальные ванны, пребывание в которых дарит людям здоровье и бодрость. Среди наиболее известных термальных источников Баргузинской долины можно назвать Аллинские, Кучигерские, Умхейские, Гаргинский и Сеюйский источники.
Минеральная вода выходит на поверхность в разных районах Баргузинской долины, названиями местности, где это случается, именуют ценные ключи. В среднем температура термальной воды в данном регионе составляет от 45 до 77 градусов. В ее составе содержатся такие важные для человеческого организма составляющие, как сульфат гидрокарбоната, сульфат натрия, радон, минеральные элементы, сероводород и т. д.
Посредством термальных источников можно лечить заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, гинекологические недуги, болезни пищеварительного тракта. Умиротворенный отдыхна лоне живописной природы способен помочь человеку справиться с недугами нервной системы.