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Posted 7 ноября 2011, 06:33

Published 7 ноября 2011, 06:33

Modified 4 августа 2022, 21:56

Updated 4 августа 2022, 21:56

Губернатор Александр Мишарин отдал зарплату ветеранам

7 ноября 2011, 06:33
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин передал свой однодневный заработок в областной госпиталь ветеранов войн.

Примеру руководителя последовала вся его администрация, а такжеобластное правительство, сообщили в департаменте информационной политикиглавы региона.

С такой инициативой выступил губернатор в преддверии юбилея госпиталя.Всего на счет медицинского учреждения поступило около 600 тыс. рублей.Деньги от акции пойдут на развитие лечебного уникального госпиталя.

Напомним, что в октябре 2011 года уникальному, единственному в своемроде медико-социальному учреждению – Свердловскому областномуклиническому психоневрологическому госпиталю для ветеранов войн –исполнилось 70 лет.

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#Денис Объедкин#Общество#Ветераны#Александр Мишарин
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