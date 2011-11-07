Губернатор Александр Мишарин отдал зарплату ветеранам

Posted 7 ноября 2011, 06:33
Published 7 ноября 2011, 06:33
Modified 4 августа 2022, 21:56
Updated 4 августа 2022, 21:56
Примеру руководителя последовала вся его администрация, а такжеобластное правительство, сообщили в департаменте информационной политикиглавы региона.
С такой инициативой выступил губернатор в преддверии юбилея госпиталя.Всего на счет медицинского учреждения поступило около 600 тыс. рублей.Деньги от акции пойдут на развитие лечебного уникального госпиталя.
Напомним, что в октябре 2011 года уникальному, единственному в своемроде медико-социальному учреждению – Свердловскому областномуклиническому психоневрологическому госпиталю для ветеранов войн –исполнилось 70 лет.
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