Тиреоидит — заболевание щитовидной железы

Posted 20 ноября 2011,, 04:18
Published 20 ноября 2011,, 04:18
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Острая форма
Тиреоидит острой формы может быть как гнойным, так и не гнойным. Как правило, он развивается на фоне заболеваний гортани, трахеи, легких (пневмония, тонзиллит и прочее). Первыми симптомами, свидетельствующими о начале воспалительного процесса, является возникновение болевых ощущений, локализованных в области шеи при повороте головы, жевании и глотании. Боли могут усиливаться при пальпации и отдавать в затылочную область головы.
Диагностика острого тиреоидита осуществляется путем осмотра и пальпации болезненной области, а так же по результатам лабораторно-клиничиских анализов: о болезни свидетельствует высокий уровень лейкоцитов в крови, повышенный коэффициент СОЭ и изменение лейкоцитарной формулы крови. Для более точной диагностики используется ультразвуковое оборудование.
Подострая форма
Этим видом тиреоидита в основном болеют женщины в возрасте среднего и пожилого возраста. Причиной возникновения заболевания являются вирусные инфекции. К симптомам относят частые головные боли (мигрени), слабость и чрезмерную утомляемость. Болевые ощущения в основном локализуются в области шеи, которые могут отдавать в нижнюю челюсть, уши и височные зоны головы. Нередко симптоматика сопровождается проявлением тахикардии, тремора конечностей, повышенной потливости и чрезмерном снижении массы тела. Диагностика заболевания аналогична предыдущему виду.
Хроническая форма
Хроническую форму заболевания в медицине еще именуют зобом Риделя. Тиреоидит подобной формы еще не полностью изучен медиками, поэтому его этиология пока остается неизвестной. К симптомам болезни относят диффузное увеличение железы. При пальпации обнаруживается плотные ткани щитовидной железы, утратившие свою подвижность при глотании. При значительном увеличении зоба симптомы дополняются осиплостью голоса, затруднением процессов дыхания и глотания. При диагностировании большое значение имеет метод пункционной биопсии.
Аутоиммунная форма
В основе данного вида тиреоидита лежит аутоиммунное поражение органа. Щитовидная железа начинает вырабатывать антитела к вырабатываемым собой гормонам. Постепенно такая деятельность приводит к частичной, а затем и к полной утрате нормального функционирования железы. Симптоматика сходна с предыдущей формой, за тем исключением, что ткани железы достаточно подвижны и пластичны при пальпации. При диагностике заболевания огромное значение отводится определению титров вырабатываемых железой антител.