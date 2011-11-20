Тиреоидит — заболевание щитовидной железы

Тиреоидит острой формы может быть как гнойным, так и не гнойным. Как правило, он развивается на фоне заболеваний гортани, трахеи, легких (пневмония, тонзиллит и прочее). Первыми симптомами, свидетельствующими о начале воспалительного процесса, является возникновение болевых ощущений, локализованных в области шеи при повороте головы, жевании и глотании. Боли могут усиливаться при пальпации и отдавать в затылочную область головы.