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Posted 22 ноября 2011, 11:47

Published 22 ноября 2011, 11:47

Modified 4 августа 2022, 21:56

Updated 4 августа 2022, 21:56

Тагильчан волнует отсутствие в отдаленных микрорайонах опорных пунктов полиции

22 ноября 2011, 11:47
Эта тема стала одной из ключевых на встречах членов Общественного совета при ММУ МВД «Нижнетагильское» с горожанами.

Они прошли в трех районах города. Сразу несколько человек обратили внимание, что наряды патрульно-постовой службы можно встретить только на центральных хорошо освещенных улицах, а в темные дворы правоохранители не заглядывают. В то время как именно там, по мнению горожан, вечерами опаснее всего.

В частности, такие вопросы задавали представители Вагонки. А жительница Северного, пришедшая на встречу, посетовала, что у них в поселке нет опорного пункта полиции. Не видят жители микрорайона и нарядов ППС. А дежурная часть отдела полиции в Дзержинском районе на жалобы жителей поселка Северный реагирует неохотно, объясняя это отсутствием служебных автомобилей.

Как отметил председатель Общественного совета при полиции Алексей Казаринов, тема создания сети центров поддержки общественного порядка поднимается в городе не первый год. Из бюджета Нижнего Тагила даже выделялись на это деньги. Но правоохранители расходовали их на другие нужды. Между тем, по мнению Алексея Казаринова, это один из системных вопросов, требующий немедленного решения.

Если у вас есть предложения по совершенствованию работы тагильских полицейских – направляйте их в Общественный совет по электронной почте. Адрес: [email protected]. Или пишите в соцсети «ВКонтакте» в группе «Общественный Совет при ММУ МВД «Нижнетагильское».

© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

#Валерия Лошкарева#Общество#Заседание#МВД#Общественный совет#Проблема
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