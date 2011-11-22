Тагильчан волнует отсутствие в отдаленных микрорайонах опорных пунктов полиции

Они прошли в трех районах города. Сразу несколько человек обратили внимание, что наряды патрульно-постовой службы можно встретить только на центральных хорошо освещенных улицах, а в темные дворы правоохранители не заглядывают. В то время как именно там, по мнению горожан, вечерами опаснее всего.