В Токио дебютировал спортивный электрородстер Honda

Заднеприводный родстер имеет углепластиковые кузовные панели, компактный электромотор и комплект литий-ионных аккумуляторов емкостью десять киловатт-часов. По данным производителя, с нуля до 60 километров в час такой автомобиль способен ускоряться за пять секунд. Максимальная скорость — 160 километров в час. Без подзарядки концепт-кар способен проехать до 160 километров. «Заправка» батарей от сети с напряжением 100 вольт займет шесть часов, а от 200-вольтовой сети — три часа. Автомобиль получил электронное рулевое управление с двумя джойстиками вместо рулевого колеса, а также возможность полностью настраивать все параметры машины, включая работу подвески и отдачу силовой установки. Официальной информации о запуске Honda EV-Ster в серию пока нет. По предварительным данным, подобный электрокар может выйти на японский рынок в течение ближайших двух лет.