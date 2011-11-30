tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября 2011, 04:50

Published 30 ноября 2011, 04:50

Modified 14 декабря 2023, 15:55

Updated 14 декабря 2023, 15:55

В Токио дебютировал спортивный электрородстер Honda

30 ноября 2011, 04:50
На Токийском автосалоне компания Honda представила концептуальный спортивный электрородстер под названием EV-Ster. Как заявил креативный директор японской марки Тосинобу Минаби, этот автомобиль дает представление о том, как будут выглядеть будущие модели «Хонды», а также «передает всю гамму эмоций, которые производитель постарается перенести на свои машины». Габаритная длина прототипа составляет 3570 миллиметров, ширина — 1500 миллиметров, высота — 1100 миллиметров, а колесная база равна 3525 миллиметрам.

Заднеприводный родстер имеет углепластиковые кузовные панели, компактный электромотор и комплект литий-ионных аккумуляторов емкостью десять киловатт-часов. По данным производителя, с нуля до 60 километров в час такой автомобиль способен ускоряться за пять секунд. Максимальная скорость — 160 километров в час. Без подзарядки концепт-кар способен проехать до 160 километров. «Заправка» батарей от сети с напряжением 100 вольт займет шесть часов, а от 200-вольтовой сети — три часа. Автомобиль получил электронное рулевое управление с двумя джойстиками вместо рулевого колеса, а также возможность полностью настраивать все параметры машины, включая работу подвески и отдачу силовой установки. Официальной информации о запуске Honda EV-Ster в серию пока нет. По предварительным данным, подобный электрокар может выйти на японский рынок в течение ближайших двух лет.

#РОман БОТов#Общество#Хонда#Автовыставка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика