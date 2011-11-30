tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября 2011, 08:48

Published 30 ноября 2011, 08:48

Modified 14 декабря 2023, 15:55

Updated 14 декабря 2023, 15:55

Врачу Майкла Джексона дали реальный срок

30 ноября 2011, 08:48
Личный врач Майкла Джексона Конрад Мюррей, ранее признанный виновным в непредумышленном убийстве поп-короля, приговорен к четырем годам заключения. Верховный суд Лос-Анджелеса отказал Мюррею в условном наказании.

При оглашении вердикта судья Майкл Пастор поставил Мюррею в вину «злостное пренебрежение» профессиональными обязанностями, ложь и обман доверия пациента.

Конрад Мюррей злоупотребил доверием своего пациента. А использование пропофола было безумием. Мюррей во время процесса неоднократно лгал, он так и не раскаялся в своих преступных действиях заявил судья.

Также Мюррей навсегда лишился врачебной практики и должен будет выплатить семье Джексона 100 млн долларов.

Судья отклонил просьбу защиты приговорить Мюррея к условному сроку. На суровом наказании настаивала семья певца, хотя при этом родственники Джексона в письменном заявлении указали: «Мы не собираемся мстить. Майкла уже ничто не вернет».

Сам Конрад Мюррей виновным себя не считает. В одном из телеинтервью он так и сказал: «Я не считаю себя виновным, так как не совершал ничего плохого».

Мюррею предстоит отбывать срок в окружной тюрьме. По прошествии части срока он сможет просить об условно-досрочном освобождении, однако судья особо отметил, что он вряд ли его заслужит.

Напомним, Майкл Джексон скончался в возрасте 50 лет 25 июня 2009 года от остановки сердца, вызванной передозировкой пропофолом, который ему выписывал доктор Мюррей. Обвинение инкриминировало врачу профессиональную халатность, промедление с вызовом неотложки, утаивание от врачей факта регулярных инъекций певцу сильнодействующего препарата.

Защита врача настаивала на том, что Джексон сам ввел себе опасную дозу лекарства, в то время как обвинение утверждало, что укол сделал именно Мюррей.

Процесс по делу Мюррея начался 27 сентября 2011 года, 7 ноября присяжные единогласно признали врача виновным. Позже обвинение попросило суд приговорить медика к четырем годам, то есть к максимальному сроку заключения, так как он не раскаялся в содеянном и пытался переложить вину на других.

#Александра Логинова#Общество#Смерть#Суд#Знаменитости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика