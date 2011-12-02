Фотоконкурс «Я родился осенью» - финальная проверка на накрутки

Posted 2 декабря 2011, 10:31
Published 2 декабря 2011, 10:31
Modified 4 августа 2022, 21:56
Updated 4 августа 2022, 21:56
Участники и голосующие, наберитесь терпения, остался один финальный штрих: Tagilcity проверит голоса на накрутки. Эта проверка честности заработанных конкурсантами голосов пройдет со 2 по 5 декабря.
Сам фотоконкурс активен до 4 декабря. То есть те, кто еще не проголосовал за понравившиеся фотки, могут еще успеть сделать это!
Желаем конкурсантам удачи и еще раз с Днем рождения!
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