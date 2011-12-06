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Posted 6 декабря 2011, 12:17

Published 6 декабря 2011, 12:17

Modified 4 августа 2022, 21:56

Updated 4 августа 2022, 21:56

Вячеслав Погудин покидает пост заместителя главы города по соцполитике

6 декабря 2011, 12:17
Вячеслав Погудин в администрации Нижнего Тагила работает последние дни. Кто займет пост заместителя главы города по социальной политике – пока не известно.

Напомним, 4 декабря Вячеслав Погудин одержал уверенную победу на выборах в Законодательное Собрание Свердловской области по Ленинскому избирательному округу. В ближайшие 5 лет ему предстоит работать депутатом Заксобрания региона.

По закону нельзя совмещать работу в областном парламенте и в администрации муниципалитета. Поэтому с должности заместителя главы города по социальной политике Вячеславу Погудину придется уйти. Впрочем, пока Вячеслав Викторович не определился, уедет ли он жить в Екатеринбург, или останется в Нижнем Тагиле. Часть депутатов регионального Заксобрания будет работать на освобожденной основе, часть на неосвобожденной.

Если он попадет в первую группу, то придется переезжать в Екатеринбург. Если же во вторую, то можно будет остаться в Нижнем Тагиле и найти здесь любую работу, кроме муниципальной службы. На вопрос, не планирует ли он вернуться в медицину и возглавить одно из лечебных учреждений города, Вячеслав Погудин ответил, что теоретически возможно, но пока об этом не думал.

Добавлю, до того, как прийти на работу в муниципалитет, Вячеслав Погудин был главврачом городской детской больницы № 3 и практикующим детским хирургом. В администрации Нижнего Тагила в должности заместителя главы по соцполитике Вячеслав Викторович отработал, без малого, 16 лет. В этом году он был награжден Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» 3 степени.

© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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