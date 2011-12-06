Вячеслав Погудин покидает пост заместителя главы города по соцполитике

Если он попадет в первую группу, то придется переезжать в Екатеринбург. Если же во вторую, то можно будет остаться в Нижнем Тагиле и найти здесь любую работу, кроме муниципальной службы. На вопрос, не планирует ли он вернуться в медицину и возглавить одно из лечебных учреждений города, Вячеслав Погудин ответил, что теоретически возможно, но пока об этом не думал.