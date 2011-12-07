«Миссис Екатеринбург» привезла детям Дома ребенка женской колонии Нижнего Тагила игрушки и памперсы

Гуманитарная помощь включала в себя все самое нужное для деток: это памперсы и игрушки. По словам сотрудников Дома малютки, памперсы – это, наверное, то, в чем более всего нуждаются их воспитанники. Сборы гуманитарной помощи были благотворительными и проводились в одном из торговых центров Екатеринбурга сотрудниками журнала «Ла фамилия».