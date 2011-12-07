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Posted 7 декабря 2011, 09:11

Published 7 декабря 2011, 09:11

Modified 4 августа 2022, 21:56

Updated 4 августа 2022, 21:56

«Миссис Екатеринбург» привезла детям Дома ребенка женской колонии Нижнего Тагила игрушки и памперсы

7 декабря 2011, 09:11
Недавно в Дом ребенка при исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле, где живут дети осужденных женщин, была доставлена гуманитарная помощь.

Привезли ее «Миссис Екатеринбург 2011» Оксана Ручнова и руководитель Екатеринбургского фонда защиты беспризорников Ашурбек Манасов.

Гуманитарная помощь включала в себя все самое нужное для деток: это памперсы и игрушки. По словам сотрудников Дома малютки, памперсы – это, наверное, то, в чем более всего нуждаются их воспитанники. Сборы гуманитарной помощи были благотворительными и проводились в одном из торговых центров Екатеринбурга сотрудниками журнала «Ла фамилия».

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#Денис Объедкин#Общество#Дети#Дом ребенка#Гуманитарная помощь#Ашурбек Манасов
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