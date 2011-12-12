Бизнес за границей: где остановиться

Бизнес-гостиницы имеют отличительные черты по сравнению со всеми остальными. Главная из них — это особая категория клиентов. Каждая страна желает привлечь как можно больше инвесторов и деловых партнеров, а также предпринимателей и бизнесменов, чтобы ее экономика могла подняться на новый мировой уровень. Поэтому отели с гостиницами для бизнес-клиентов располагаются в самых удобных местах, например, в центре города или в непосредственной его близости. Кроме того, должен быть свободный доступ к номерам гостиниц по интернету. С развитием гостиничного бизнеса сегодня стало возможным перед поездкой в алжир забронировать номер онлайн, находясь еще в России.